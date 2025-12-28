Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
28 de diciembre de 2025 - 02:10 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Estamos en emergencia y la Constitución de vacaciones.

.......

Mientras aquí se suicidaban en el Tequendama, ahora intentan en el Támesis.

........

A Zulma Guzmán ¿cómo le quedaría la tibia? ¿Congelada?

........

¿Qué futuro le queda a Colfuturo?

........

Pambelé ha sido nuestro mejor boxeador. Es una verdad de a puño.

.......

El vino no convino y el convino no vino.

.......

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor político

Microlingotes

Zulma Guzmán

Talio

Colfuturo

Pambelé

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.