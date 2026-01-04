Microlingotes

Logo El Espectador
Óscar Alarcón
04 de enero de 2026 - 01:06 a. m.
Duque tenía razón: Maduro tenía 60.144 horas contadas.

......

La derecha necesita hacer una chilena para ganar en Colombia.

.......

La candidatura de Galán va en tren y la del otro, en metro.

........

Pasamos del salario mínimo al salario máximo.

.......

Qué bueno que los trabajadores tengan una propensión a la jubilación.

.......

Qué tiempos aquellos en que García Peña era otro.

.......

Ojalá que con el nuevo salario mínimo nos lo den por el año y no por el ano.

.......

