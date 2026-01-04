Microlingotes

Escucha este artículo
Duque tenía razón: Maduro tenía 60.144 horas contadas.
......
La derecha necesita hacer una chilena para ganar en Colombia.
.......
La candidatura de Galán va en tren y la del otro, en metro.
........
Pasamos del salario mínimo al salario máximo.
.......
Qué bueno que los trabajadores tengan una propensión a la jubilación.
.......
Qué tiempos aquellos en que García Peña era otro.
.......
Ojalá que con el nuevo salario mínimo nos lo den por el año y no por el ano.
.......
