Microlingotes

No hay Maduro que no se pudra, ni Cabello que no se caiga.

......

“Hola Petro, ¿me copia? ¿Me copia? Feliz día de Reyes”, Trump.

.......

En el juicio a Maduro, más claro no canta un gallo, sobre todo si es el “pollo” Carvajal.

.......

Nicolás Maduro Moros, ¿y es que no hubo moros en la Costa?

.......

¿Cómo cocinarán la bandeja paisa sin maduro?

.......

Falcao sigue siendo un problema Millonario.

......