Microlingotes

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
18 de enero de 2026 - 01:25 a. m.
Duque no fue a la Asesora de Relaciones Exteriores porque cree que a Maduro aún le faltan horas.

.......,

Después de lo de Venezuela, los EE. UU. ¿a dónde Irán?

.......

Peñalosa está pidiendo Oxígeno.

.....

La programación de Caracol va muy de Prisa.

.......

Al ministro de Justicia le toca contratar autodefensas.

.......

Cumplió 85 años y debió llamarse Billos Maracas Boys.

Por Óscar Alarcón

