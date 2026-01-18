Microlingotes

Resume e infórmame rápido

Duque no fue a la Asesora de Relaciones Exteriores porque cree que a Maduro aún le faltan horas.

Después de lo de Venezuela, los EE. UU. ¿a dónde Irán?

Peñalosa está pidiendo Oxígeno.

La programación de Caracol va muy de Prisa.

Al ministro de Justicia le toca contratar autodefensas.

Cumplió 85 años y debió llamarse Billos Maracas Boys.