Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

Microlingotes

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
25 de enero de 2026 - 01:50 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“Voy a ver qué le Quito a Colombia”: presidente Noboa.

…….

En la Universidad San José le dieron a Juliana Guerrero el título de contadora… de cuentos.

……

El Nobel a Trump fue regalado por la Machado. Por eso quedó manchado.

……..

A Maduro no lo detuvieron, le hicieron una extracción.

…….

Orden de Trump: “Antes de entrar a la Casa Blanca, re… Visa a Petro”.

…….

En el hospital de Maicao ya tienen lanchas. ¿Cuándo instalarán calefacción?

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor Político

Microlingotes

Rafael Noboa

Universidad San José

Juliana Guerrero

Nicolás Maduro

Trump-Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.