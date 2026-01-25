Microlingotes

Escucha este artículo
“Voy a ver qué le Quito a Colombia”: presidente Noboa.
…….
En la Universidad San José le dieron a Juliana Guerrero el título de contadora… de cuentos.
……
El Nobel a Trump fue regalado por la Machado. Por eso quedó manchado.
……..
A Maduro no lo detuvieron, le hicieron una extracción.
…….
Orden de Trump: “Antes de entrar a la Casa Blanca, re… Visa a Petro”.
…….
En el hospital de Maicao ya tienen lanchas. ¿Cuándo instalarán calefacción?
