Microlingotes

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
01 de febrero de 2026 - 01:43 a. m.
Lo sobreviniente fue el fallo de la Corte Constitucional.

…….

Y eso que faltó el voto de Jorge Enrique Ibáñez. Iba por lo mismo.

…….

A María Fernanda Cabal no le pusieron conejo sino Paloma.

………

Por aquello de Fedegan ¿Sería que la señora Cabal pensaba que todo lo tenía ganado?

……..

Lo peor es que la Ecopetrol del vecino país se llama Petroecuador,

……

Petro ataca a su exsuperintendente Luis Carlos Leal. ¿Será desleal?

…….

Adiós Salvo Basile. El film justica los medios.

Por Óscar Alarcón

