Microlingotes

Contrario a lo que se creía, no hubo Trump… adas.

…….

En la entrevista , Petro estuvo entre el Rubio y el Moreno (Berny).

…….

Y estuvo a la derecha… de Trump.

……

Si habla lo que Saab… e, el que sabemos cae en las encuestas.

……..

¿Y cómo le fue al presidente en Washington? Marx o menos.

…….

El Paraiso de los petristas es el Cielo Rusinque.

………

Cuba está esperando mejores Díaz.

…….