Microlingotes

Contrario a lo que se creía, no hubo Trump… adas.
…….
En la entrevista , Petro estuvo entre el Rubio y el Moreno (Berny).
…….
Y estuvo a la derecha… de Trump.
……
Si habla lo que Saab… e, el que sabemos cae en las encuestas.
……..
¿Y cómo le fue al presidente en Washington? Marx o menos.
…….
El Paraiso de los petristas es el Cielo Rusinque.
………
Cuba está esperando mejores Díaz.
…….
