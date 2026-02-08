Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
08 de febrero de 2026 - 02:24 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Contrario a lo que se creía, no hubo Trump… adas.

…….

En la entrevista , Petro estuvo entre el Rubio y el Moreno (Berny).

…….

Y estuvo a la derecha… de Trump.

……

Si habla lo que Saab… e, el que sabemos cae en las encuestas.

……..

¿Y cómo le fue al presidente en Washington? Marx o menos.

…….

El Paraiso de los petristas es el Cielo Rusinque.

………

Cuba está esperando mejores Díaz.

…….

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor político

Microlingotes

Cita Trump-Petro

Marco Rubio

Bernie Moreno

Cielo Rusinque

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.