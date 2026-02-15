Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
15 de febrero de 2026 - 02:24 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A la entrevista con Trump querían que Petro se fuera de mula.

…….

El salario mínimo quedó sala… do.

…….

Para hacer un negocio en Ecopetrol no se habla, sino de platica.

……

“Es que yo ese apartamento no lo USO”, presidente Ricardo Roa.

…..

Por comprar apartamento ¿lo van a apartar?

…….

Lo de las firmas del candidato fue su primer falso positivo.

…….

En la paz total ¿hay alzados en armas o aliados en armas?

……..

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor político

Microlingotes

Salario mínimo

Consejo de estado

Abelardo de la Espriella

Ricardo Roa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.