Microlingotes

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A la entrevista con Trump querían que Petro se fuera de mula.
…….
El salario mínimo quedó sala… do.
…….
Para hacer un negocio en Ecopetrol no se habla, sino de platica.
……
“Es que yo ese apartamento no lo USO”, presidente Ricardo Roa.
…..
Por comprar apartamento ¿lo van a apartar?
…….
Lo de las firmas del candidato fue su primer falso positivo.
…….
En la paz total ¿hay alzados en armas o aliados en armas?
……..
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación