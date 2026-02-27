Publicidad

MICROLINGOTES

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
01 de marzo de 2026 - 02:04 a. m.
El expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, quedó sin sostén.

……..

Ese personaje en vez de estar encanado, está en Canadá.

…….

Las encuestas se ubicaron en contra Barreras.

…….

Los taxistas se parecen a los barcos porque aquellos también atracan.

…….

Tarek William Saab, con tantos tatuajes, más parece un presidiario que un fiscal renunciado.

…….

El café prefiero tomarlo solo porque en este país hay muy mala leche.

………

Por Óscar Alarcón

