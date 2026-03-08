MICROLINGOTES

Publicidad

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
08 de marzo de 2026 - 02:26 a. m.
Desde hoy, hay Publicidad Política Apagada.

……..

A los perdedores de la Gran Consulta les dan Paloma.

………

Tan de malas los de los sobres. Los grabaron en Cámara… de Representantes.

……..

En el Atlántico todavía se vota con el Pulgar.

……

No le tocó difícil actuar con Padilla. Siempre ha sido actor y ahora es distractor.

……

Mañana dirán los políticos: “¡Qué traidores tan leales!”.

Por Óscar Alarcón

