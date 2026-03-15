MICROLINGOTES

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Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
15 de marzo de 2026 - 02:13 a. m.
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El uribismo se volvió palomino y sirve pa lo mismo.

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Paloma fue muy Galán con Oviedo.

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¡Cómo ha evolucionado la familia Valencia: el abuelo era León y la nieta es Paloma!

……..

Cepeda no tiene caciques sino indígena.

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Con ese vicepresidente, al gatico amaestrado le tocó acudir al Rosario.

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Mi amiga, la chef Leo, se quemó con el asado. El Congreso sigue a dieta.

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Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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