MICROLINGOTES

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El uribismo se volvió palomino y sirve pa lo mismo.

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Paloma fue muy Galán con Oviedo.

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¡Cómo ha evolucionado la familia Valencia: el abuelo era León y la nieta es Paloma!

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Cepeda no tiene caciques sino indígena.

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Con ese vicepresidente, al gatico amaestrado le tocó acudir al Rosario.

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Mi amiga, la chef Leo, se quemó con el asado. El Congreso sigue a dieta.

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