MICROLINGOTES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El apartamento de Roa (el de Ecopetrol) tuvieron que remodelarlo, porque se lo vendieron crudo.

……..

El exministro Cristo se entregó antes del Viernes Santo.

……..

¿Y acaso Delcy Rodríguez no era la ahijada de Padrino?

………

¿Será que a Diosdado lo salva un Cabello?

…….

Los del Nuevo Liberalismo quedaron como el afiche de Galán, con la boca abierta y los crespos hechos.

…….

Debió regresar a París y quedó Íngrid… ma.

………