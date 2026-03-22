MICROLINGOTES

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Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
22 de marzo de 2026 - 01:02 a. m.
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El apartamento de Roa (el de Ecopetrol) tuvieron que remodelarlo, porque se lo vendieron crudo.

……..

El exministro Cristo se entregó antes del Viernes Santo.

……..

¿Y acaso Delcy Rodríguez no era la ahijada de Padrino?

………

¿Será que a Diosdado lo salva un Cabello?

…….

Los del Nuevo Liberalismo quedaron como el afiche de Galán, con la boca abierta y los crespos hechos.

…….

Debió regresar a París y quedó Íngrid… ma.

………

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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