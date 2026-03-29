Microlingotes

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Óscar Alarcón
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29 de marzo de 2026 - 01:09 a. m.
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Que no haya lugar a equívocos, en Ecopetrol Ricardo Roa.

……..

Con la nueva vicepresidenta de Cepeda se demuestra que existen indios y sin dios.

…….

Inflación es cuando un huevo cuesta un dólar. Deflación es cuando un dólar vale huevo.

…….

La candidatura de Juan Daniel Oviedo también produce opiniones diversas.

………

Uribe, entre Cadenas gime.

…….

Todos los cominos conducen aroma.

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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