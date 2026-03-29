Microlingotes

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Que no haya lugar a equívocos, en Ecopetrol Ricardo Roa.

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Con la nueva vicepresidenta de Cepeda se demuestra que existen indios y sin dios.

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Inflación es cuando un huevo cuesta un dólar. Deflación es cuando un dólar vale huevo.

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La candidatura de Juan Daniel Oviedo también produce opiniones diversas.

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Uribe, entre Cadenas gime.

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Todos los cominos conducen aroma.