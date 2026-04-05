Microlingotes

Resume e infórmame rápido

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Los gringos van nuevamente a la Luna. Y después a… Marte.

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¿Será que el gobierno quedó en la banca… en el Banco de la República?

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¿Mucho interés o falta de interés?

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Los problemas del exrector vicepresidente es que puede perder facultades.

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Los corruptos mueren en estado de coima.

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Dos pérdidas lamentables: Lucy Nieto de Samper y Aura Lucía Mera. Las recordamos con admiración.