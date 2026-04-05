Microlingotes

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Óscar Alarcón
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05 de abril de 2026 - 05:00 a. m.
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Los gringos van nuevamente a la Luna. Y después a… Marte.

…….

¿Será que el gobierno quedó en la banca… en el Banco de la República?

……..

¿Mucho interés o falta de interés?

…….

Los problemas del exrector vicepresidente es que puede perder facultades.

…….

Los corruptos mueren en estado de coima.

……..

Dos pérdidas lamentables: Lucy Nieto de Samper y Aura Lucía Mera. Las recordamos con admiración.

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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