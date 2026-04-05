Microlingotes

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Los gringos van nuevamente a la Luna. Y después a… Marte.
…….
¿Será que el gobierno quedó en la banca… en el Banco de la República?
……..
¿Mucho interés o falta de interés?
…….
Los problemas del exrector vicepresidente es que puede perder facultades.
…….
Los corruptos mueren en estado de coima.
……..
Dos pérdidas lamentables: Lucy Nieto de Samper y Aura Lucía Mera. Las recordamos con admiración.
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