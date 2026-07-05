Microlingotes

Resume e infórmame rápido

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Parece que el próximo gobierno es de El Siglo pasado. Por los gomelos.

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La desobediencia ¿es civil y militar?

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Con la comisión de empalme, el gobierno se Lució.

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¿Por qué los ministros de Hacienda llegan con mucha Iva… ginación?

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¿Será que Keiko Fujimori Lima asperezas?

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Nos quieren sacar de la ONU porque sus siglas significan: Organización No Uribista.

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