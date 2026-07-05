Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
05 de julio de 2026 - 02:36 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Parece que el próximo gobierno es de El Siglo pasado. Por los gomelos.

……..

La desobediencia ¿es civil y militar?

……..

Con la comisión de empalme, el gobierno se Lució.

……..

¿Por qué los ministros de Hacienda llegan con mucha Iva… ginación?

……..

¿Será que Keiko Fujimori Lima asperezas?

……..

Nos quieren sacar de la ONU porque sus siglas significan: Organización No Uribista.

…….

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor político

Microlingotes

Miguel Gómez Martínez

Carlos Alonso Lucio

Keiko Fujimori

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.