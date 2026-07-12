Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

MICROLINGOTES

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
12 de julio de 2026 - 03:21 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se necesita ser muy Infantino para pararle bolas a Trump

…….

Que no se les ocurra, como castigo, enviar a nuestra selección a un penal.

…….

Utilizan el VAR cuando el árbitro se pasa de copas.

…….

El minjusticia se puso a criar Cuervos y le sacaron los ojos y la tarjeta roja.

……

Buen futbolista es aquel que sabe meter bien las patas y nunca las manos.

…….

Hay dos clases de abogados: los que conocen la ley y los que conocen al juez.

……..

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Humor político

Microlingotes

Jorge Iván Cuervo

Fifa

Gianni Infantino

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.