Microlingotes

Resume e infórmame rápido

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Se necesita ser muy Infantino para pararle bolas a Trump

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Que no se les ocurra, como castigo, enviar a nuestra selección a un penal.

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Utilizan el VAR cuando el árbitro se pasa de copas.

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El minjusticia se puso a criar Cuervos y le sacaron los ojos y la tarjeta roja.

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Buen futbolista es aquel que sabe meter bien las patas y nunca las manos.

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Hay dos clases de abogados: los que conocen la ley y los que conocen al juez.

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