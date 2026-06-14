Microlingotes

Resume e infórmame rápido

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Roy posesionó a Petro y lo enviaron a Londres. Y la exmujer lo quiso sacar. ¡Qué reino tan desunido!

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La señora Arizabaleta fue por lana y resultó con la camiseta de la Selección, desteñida.

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¿Un presidente gringo? Eso no se USA.

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¿Qué es mejor, un voto útil o un idiota inútil?

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En el Perú, el triunfo de Sánchez fue un cuento chino contra la japonesa Keiko Fujimori.

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¿Y por qué no lanzamos a Lucho Díaz como el mejor partido?

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