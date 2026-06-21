Microlingotes

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Óscar Alarcón
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21 de junio de 2026 - 02:22 a. m.
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Después de la derrota de Paloma, cambiaron el Día del Padre.

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Hay quienes hoy van a votar, ¿o a botar a Petro?

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La selección de Ghana no gana, sino empata.

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En Cabo Verde juegan fútbol. Ahí estuvo preso Alex Saab. Lo cogieron fuera de lugar.

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Hoy no está abierto el VAR, porque hay Ley Seca.

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El fenómeno de El Niño llegó al Tren de Aragua.

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Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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