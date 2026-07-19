Microlingotes

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Si la guerra con las Malvinas se hubiera hecho con árbitro, Argentina habría ganado.

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La selección británica ¿por qué perdió? Por inglésiles.

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A la oficina de inmigración norteamericana se le conoce como la Icestapo.

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Le fue mejor a Francia Márquez que a la selección gala.

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En la FIFA llaman a Infantino el fenómeno del Niño.

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A la canciller Rosa Villavicencio la denominan “La flor del llano”.