Microlingotes

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Óscar Alarcón
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19 de julio de 2026 - 02:41 a. m.
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Si la guerra con las Malvinas se hubiera hecho con árbitro, Argentina habría ganado.

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La selección británica ¿por qué perdió? Por inglésiles.

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A la oficina de inmigración norteamericana se le conoce como la Icestapo.

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Le fue mejor a Francia Márquez que a la selección gala.

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En la FIFA llaman a Infantino el fenómeno del Niño.

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A la canciller Rosa Villavicencio la denominan “La flor del llano”.

Óscar Alarcón

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