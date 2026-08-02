Microlingotes

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Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
02 de agosto de 2026 - 02:03 a. m.
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Presidente Petro, el problema no son los hermanos Bautisa, sino las hermanas Guerrero.

……..

En este gobierno también mandan los de Cuello blanco y los de Cuello Baute.

……..

A la reforma a la salud ¿le pondrán Corcho?

……..

Y los gomosos siguen de Primera.

…….

Con la Fujimori, el Perú sigue siendo el Japón de Suramérica.

……..

¡Cómo hay de aviones en la Aeronáutica!

……

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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