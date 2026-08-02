Microlingotes

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Presidente Petro, el problema no son los hermanos Bautisa, sino las hermanas Guerrero.
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En este gobierno también mandan los de Cuello blanco y los de Cuello Baute.
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A la reforma a la salud ¿le pondrán Corcho?
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Y los gomosos siguen de Primera.
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Con la Fujimori, el Perú sigue siendo el Japón de Suramérica.
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¡Cómo hay de aviones en la Aeronáutica!
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