Microlingotes

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Óscar Alarcón
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09 de agosto de 2026 - 01:41 a. m.
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El nuevo gobierno quedó en su salsa.

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Entre los periodistas hay un Coronell que tiene quien lo premie.

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El exprocurador Alejandro Ordóñez repitió en la OEA. Está quemando tiempo.

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El expresidente Petro ahora paga sus viajes con millas.

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Que de chico mataba gatos. ¿Eso no será fe de ratas?

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Alfonso Lizarazo se llevó varias escuelitas en su corazón.

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Óscar Alarcón

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