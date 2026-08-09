Microlingotes

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El nuevo gobierno quedó en su salsa.

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Entre los periodistas hay un Coronell que tiene quien lo premie.

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El exprocurador Alejandro Ordóñez repitió en la OEA. Está quemando tiempo.

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El expresidente Petro ahora paga sus viajes con millas.

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Que de chico mataba gatos. ¿Eso no será fe de ratas?

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Alfonso Lizarazo se llevó varias escuelitas en su corazón.

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