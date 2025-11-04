No más constituyentes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Llamó mucho la atención a algunos lectores el hecho de que un hombre que venía del radicalismo, como Florentino González, propusiera en el siglo XIX la anexión de lo que hoy es Colombia a los Estados Unidos. En esa época, el país del norte estaba estrenando Constitución presidencialista, lo cual era una novedad porque lo que se conocía entonces eran regímenes parlamentarios.

Tanto entusiasmó esa idea al ilustrado liberal, quien de tiempo atrás venía luchando por el federalismo, que aprovechó su condición de procurador general de Nación, elegido por voto popular, para modificar la Constitución Centrofederal de 1853. Su propuesta era calcada de la Carta de los EE. UU. Sostenía que, si ese proyecto llegara a ser la Constitución de nuestro país, “la Confederación Granadina tendría toda la importancia de una gran nación, y sería respetada por todas las demás de la tierra, por la bondad de sus instituciones”.

La Constitución americana fue suscrita el 17 de septiembre de 1787 y ha tenido pocas reformas; en cambio, a la nuestra de 1886 se le hicieron 86 enmiendas y a la actual, de 1991, ya se le han hecho 91.

De ninguna manera hoy se pretende que revivamos la propuesta de don Florentino González y que, para evadir la lista Clinton, nos anexemos a los Estados Unidos. Lo que desea el país es una Constitución sólida, sin tantas reformas y que responda a las verdaderas necesidades y problemas que hoy enfrentamos. A la actual, pongámosle Corcho. La Constitución del 91 solo merece desarrollos legislativos, sin constituyentes. Mejor una reconstituyente.

P. S. Doloroso el fallecimiento de Fabio Castillo, gran periodista de investigación, quien en este diario y en su libro Los jinetes de la cocaína reveló el inicio del negocio del narcotráfico. Gran pérdida para el periodismo. Buen amigo, con quien hablé días antes de morir. Paz en su tumba.