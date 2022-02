¿Puede haber candidatos presidenciales ausentes? Por supuesto. Entre nosotros tenemos un ejemplo de inicios del siglo pasado. El general Rafael Reyes fue elegido mientras estaba fuera del país, a pesar de que entonces a los mandatarios se les escogía por un Colegio Electoral y no por el voto popular.

Traigo a colación lo anterior a propósito de la postulación de Íngrid Betancourt por el Partido Verde Oxígeno. Después de su lamentable secuestro por las Farc se fue a vivir a Francia y esporádicamente ha visitado nuestro país. Entre nosotros, para aspirar a una alcaldía se necesita, según la ley, además de ser ciudadano colombiano, haber nacido en el respectivo municipio o haber vivido allí durante el año anterior a la fecha de inscripción o durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época.

Pero para ser presidente de la República solo se requiere ser ciudadano colombiano por nacimiento y tener 30 años de edad. La Constitución no habla de residencia, por lo que en este caso nada impediría que Íngrid pueda ser candidata. Los requisitos para que ella aspire a la Presidencia no se discuten. Lo que muchos se preguntan es cómo una persona que ha estado tanto tiempo ausente del país —aunque se supone que muy bien informada de su devenir— puede tener los elementos de juicio necesarios para plantear mecanismos de solución a sus problemas. Su discurso, a su retorno, es que propone cambiar las costumbres políticas, de tal manera que no sigan las mismas familias dirigiendo nuestros destinos. Pero ha caído en lo mismo: en la lista de su partido —¡con que Oxígeno!— aparece en el primer renglón a la Cámara su sobrina, Anastasia Rubio Betancourt. Es decir, igual que los Galán, que van de dos en dos. No le gustan los barones electorales —menos si es Varón Cotrino—, pero sí los parientes.

Otra Operación Jaque.