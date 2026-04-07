Paloma y los Valencia

"Los Valencia han sido de candidaturas presidenciales aplazadas": Óscar Alarcón. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los Valencia han sido de candidaturas presidenciales aplazadas. A comienzos del siglo XX el gran Consejo Nacional Electoral era de la Iglesia católica. Ellos “elegían” con devotos y por eso llegaron a la primera magistratura José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez. Para el cuatrienio que se iniciaba en 1930, los conservadores, que era quienes detentaban el poder, le llevaron la lista de precandidatos a monseñor Perdomo para que escogiera, en donde no figuraba el poeta Guillermo Valencia porque decían que era masón. Antes de tomar la resolución, el prelado se puso en oración con todo el fervor de su alma y le pidió a Dios que le mandara la muerte si cometía error. Como no murió, dio su veredicto: Alfredo Vásquez Cobo.

No solo sectores conservadores rechazaron el candidato, sino que en la Iglesia misma armaron el “obispero”. El arzobispo de Medellín pidió que votaran por Valencia; monseñor Builes, obispo de Santa Rosa, lo secundó; pero el obispo de Ibagué pidió que votaran por Vásquez, igual que el de Cali.

Extrañamente, monseñor Perdomo cambió de opinión y envió una circular pidiendo votar por Valencia, de pronto porque el Altísimo le iba a perdonar la vida si enmendaba el error inicial. Ante tanto despelote, los liberales aprovecharon y lanzaron como candidato al embajador Enrique Olaya Herrera, quien ganó. Desde entonces comenzaron a llamar a Perdomo “monseñor Perdimos”. Valencia no llegó jamás, pero su hijo Guillermo León empezó a hacer cola cuando comenzaba el Frente Nacional. Se le atravesó Laureano Gómez, quien impuso a Alberto Lleras. En el cuatrienio siguiente, con turno para los conservadores, logró finalmente ser candidato bipartidista y llegar a la Presidencia.

¿Qué le ocurrirá ahora a Paloma, nieta de un expresidente y biznieta de un excandidato? Por lo demás, al poeta y maestro Valencia además de ser masón lo criticaban por ser padre de muchos hijos naturales. Era un verdadero padre de la patria.