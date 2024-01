Piedad Córdoba fue una batalladora incansable por los derechos de las minorías y de las clases menos favorecidas. Desde muy joven luchó por esa defensa, inicialmente con las banderas del Partido Liberal. En sus comienzos se enfrentó al cacique rojo de Antioquia, Bernardo Guerra Serna, de la mano de William Jaramillo Gómez, destacado político paisa quien dio la gran batalla en este diario contra el llamado Grupo Grancolombiano que dirigía Jaime Michelsen Uribe.

Por sus actitudes Piedad produjo elogios y rechazos. Siempre se caracterizó por abogar por un liberalismo socialdemócrata que no era del agrado de las actuales directivas del partido, en cambio sí de las que defendió hasta sus últimos días el presidente Alfonso López Michelsen. Sus enemigos, a quienes no les satisfacía ni su turbante, le crearon una historia negra —no tanto por su color—, vinculándola a grupos subversivos. Sí fue cercana a Chávez y a Maduro, y no lo negó; también a las FARC, y tampoco lo negó. Pero esa familiaridad no significaba que fuera militante de los unos y de los otros. Por el contrario, aprovechó esa cercanía para tratar de mejorar las relaciones con el país hermano y con el grupo subversivo para buscar la liberación de los secuestrados y la búsqueda de la paz.

El entonces controvertido procurador Ordóñez, de ingrata recordación, la quiso retirar de la vida pública inhabilitándola para ser electa a corporaciones y para desempeñarse como funcionaria. Pero la justicia le dio la razón y pudo terminar su vida con una curul en el Senado.

Muchos no compartimos varias de sus opiniones y comportamientos, pero hay que partir de la base de que siempre actuó de buena fe, defendiendo sus convicciones democráticas, sin subterfugios ni mezquindades.

Ante la tumba de esa mujer luchadora y liberal, lo que hay que pedir es Piedad.