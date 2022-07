No entiende uno cómo pudo instalarse el Congreso presidido por dos legisladores que no fueron reelectos. Según el artículo 13 del reglamento (Ley 5/92), la “junta preparatoria (que era esa) será presidida por el senador que lo hubiere sido del Senado de la última legislatura; a falta de este, el vicepresidente, que lo será el representante a la Cámara que hubiere presidido de igual manera la legislatura anterior. En defecto de estos, el senador a quien corresponda el primer lugar en el orden alfabético de apellidos”.

Las dos primeras hipótesis no se dieron y la tercera no se puso en práctica. En cambio, la presidió, con todo y gritos, quien lo fuera en la legislatura pasada, Juan Diego Gómez, y la vicepresidencia estuvo a cargo de la tristemente célebre Jennifer Arias, la misma de: “Me copia, me copia”. ¡Otra jugadita!

Hace unos años se hizo famoso un senador guajiro, Eduardo Abuchaibe Ochoa, quien cada cuatro años presidía la sesión del 20 de julio. Era el primero de la lista por su primer apellido y, como si eso fuera poco, el segundo era 8-A. No tenía discusión.

¿Por qué en esta ocasión no acudieron al orden alfabético que señala la ley? De pronto por temor a que le tocara a Aída Avella o a Ariel Ávila.

En esto de las presidencias del Senado ha habido muchas anécdotas. Basta recordar cuando en 1934 se iba a posesionar Alfonso López Pumarejo como presidente de la República. Se disputaban la dignidad Laureano Gómez y Fabio Lozano y Lozano, ambos muy amigos del mandatario electo. La batalla fue tan disputada que terminó empatada por 28 votos. Hubo que acudir al reglamento, como antes se hacía y hoy se desconoce. Para esas controversias la disposición decía que tenía que acudirse a la suerte y como Laureano se comunicaba con el más allá y era tan de buenas, ganó. Le dio posesión a López y al poco tiempo se convirtió en su más ferviente opositor.

¿Qué pasará este año? De pronto por haberse instalado irregularmente el Congreso declaran inconstitucional el discurso de Duque.