Presidentes caucanos

Cuando comenzó nuestra república, para aspirar a presidente había que ser del Cauca y estar emparentado con los Mosquera. Ahora, con la candidata Paloma Valencia, ese departamento vuelve a tener aspiraciones, así sus posibilidades no sean muchas.

El historiador Álvaro Tirado Mejía en su Manual de Historia de Colombia, hace un recuento de la larga lista de caucanos que llegaron a la jefatura del Estado. Joaquín Mosquera, de Popayán, fue presidente al retirarse Bolívar en 1830. El general José María Obando, su pariente y de la misma ciudad, se encargó de la Presidencia en 1831, mientras se posesionaba Santander. En 1841, la ocupó el general Pedro Alcántara Herrán, yerno del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien lo sucedió por primera vez en la Presidencia en 1845 y quien, a su vez, era hermano de Joaquín Mosquera. En 1849 fue elegido presidente el general José Hilario López, también del grupo payanés, y en 1853 lo sucedió su coterráneo José María Obando –pariente también de los Mosquera– quien ocupó la Presidencia por segunda vez. Al ser éste destituido, lo sucedió el terrateniente esclavista Manuel María Mallarino. Cuatro años después, luego de la Guerra de los Sesenta, Tomás Cipriano de Mosquera volvió a la Presidencia, y después, para reemplazarlo, el conservatismo le opuso a su yerno, el general Pedro Alcántara Herrán, y luego a su sobrino, el general Julio Arboleda.

Durante todo este tiempo, la silla del arzobispado de Bogotá estuvo ocupada por monseñor Fernando Caicedo, pariente del general Domingo Caicedo, presidente encargado de la República en 1831 y varias veces vicepresidente, y por monseñor Manuel José Mosquera, hermano de Joaquín y de Tomás Cipriano, y por monseñor Antonio Herrán, hermano del general Pedro Alcántara Herrán.

Ahora Paloma Valencia es la candidata del Centro Democrático, nieta del presidente Guillermo León Valencia y bisnieta del maestro Guillermo Valencia, quien aspiró varias veces. Han mejorado, pasaron de un León a una Paloma.

¿Tendrá la suerte de su abuelo o será tan de malas como su bisabuelo?