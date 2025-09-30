Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

Macrolingotes

Rafael Núñez: 200 años

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
30 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El domingo pasado se cumplieron doscientos años del nacimiento de Rafael Núñez. Indudablemente fue uno de los políticos más importantes del siglo XIX. Estuvo más de diez años en Europa, estudiando por cuenta del tesoro nacional en calidad de cónsul, algo que en esa época no se acostumbraba. Nació liberal y terminó haciendo coaliciones con los conservadores, lo que le permitió patrocinar una Constitución centralista y confesional, como fue la de 1886.

A pesar de su sapiencia, no le importaba actuar como cualquier político tradicional, como los que ahora se dan silvestre. A finales de marzo de 1861, cuando concluía la guerra del sesenta y era un hecho el triunfo del insurgente Tomás Cipriano de Mosquera, el Senado tenía necesidad de elegir un designado que iniciara el 1º. de abril un nuevo período en reemplazo de Mariano Ospina Rodríguez. La corporación quedó sin quórum por ausencia de Núñez. El cartagenero se excusó con un certificado médico según el cual padecía “ciertas enfermedades crónicas que lo obligaban a frecuentar la satisfacción de algunas necesidades naturales”; es decir, tenía diarrea. No le creyeron y enviaron un emisario a su casa y Núñez no apareció. Lo emplazaron por edicto con amenaza de multa. Y nada.

Al final, no fue posible integrar el quórum. Sacó el cuerpo. ¡Qué embarrada! El Senado no pudo elegir designado a Sergio Arboleda, a quien tenían acordado, y se hizo necesario acudir a una norma de la Constitución que establecía que cuando había vacancia presidencial, se llamaba al procurador. Y así se hizo: se encargó del gobierno a Bartolomé Calvo por unos días.

¿A qué se debió esa actitud de Núñez? A que llegaba el gobierno de Mosquera, con nueva Constitución en el cual fue ministro del Tesoro y como tal expropió al clero de sus bienes.

Después, en su gobierno de la Regeneración, fue más clero que el agua.

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

Historia de Colombia

Política

Rafael Núñez

 

Ana Rico(0bhb2)Hace 23 minutos
Núñez ha sido la figura que mas daño le hizo al país y a la sociedad colombiana. Se alió con el clero para que aceptaran como su esposa a su amante Soledad Román y no a la legítima Dolores Gallego. Acabó en muy pocos años con todos los logros del Olimpo Radical: educación laica y gratuita, divorcio, separación iglesia-estados con el nuevo concordato, liberación de impuestos a la iglesia católica, y luego 40 años de hegemonía conservadora, pacata, moralista, beata.
Ana Rico(0bhb2)Hace 30 minutos
será recordado siempre como el traidor que le vendió la plata al clero para que le aceptaran a su amante Soledad Román y no a su esposa Dolores Gallego. El desarrollo alcanzado por los gobiernos del Olimpo Radical: estado laico, educación gratuita y laica, divorcio. Todo fue barrido por los aliados de Doña Solita. El Olimpo dejó 14.000 instituciones de educación pública. A los pocos años del gobierno Núñez, sólo quedaban 400. Firmó un nuevo concordato y nuestra liberada sociedad tuvo retroceso
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.