Relato de un náufrago

En uno de sus tantos libros el historiador Álvaro Tirado Mejía muestra cómo los caucanos manejaron el país en los primeros 40 años de vida republicana. Joaquín Mosquera ocupó la Presidencia al retirarse Bolívar en 1830. El general José María Obando, su pariente, se encargó de la Presidencia en 1831. En 1841 la ocupó Pedro Alcántara Herrán, yerno del general Tomás Cipriano, quien lo sucedió por primera vez en la Presidencia en 1845, el cual, a su vez, era hermano de Joaquín. En 1849 fue elegido presidente José Hilario López, también de Popayán, y en 1853 lo reemplazó su coterráneo José María Obando. Al ser este destituido, lo sucedió el terrateniente esclavista caucano Manuel María Mallarino. Cuatro años después asumió Mosquera. El Partido Conservador le opuso como candidato presidencial a su yerno Herrán y luego a su sobrino Julio Arboleda.

Durante todo ese tiempo la silla arzobispal de Bogotá estuvo ocupada por monseñor Fernando Caicedo, pariente de Domingo Caicedo, presidente encargado en 1831, y por monseñor Antonio Herrán, hermano de Pedro Alcántara. Más reciente, el segundo presidente del Frente Nacional fue Guillermo León Valencia, abuelo de Paloma, y más cerca históricamente, han sido designado y vicepresidente, encargados de la Presidencia, los caucanos Víctor Mosquera Chaux y Carlos Lemos Simmonds.

Con Petro todo hacía suponer que los caucanos volverían al gobierno con Luis Fernando Velasco, quien fue de los primeros liberales que adhirieron al Pacto Histórico, pero no. Ni siquiera estuvo en la ceremonia de posesión. Se especulaba que iba para el gabinete y aseguran que él dijo: “Si me van a nombrar ministro, que no sea en Justicia”. Y ni en ese ni en otro. Está perdido, no aparece. Como en el relato del náufrago de García Márquez, hace varios días está a la deriva, de pronto en una balsa, sin comer ni beber. Tanto que ya comienzan a llamarlo el Marinero Velasco.

(Escrito lo anterior apareció Velasco, 10 días después, como el marinero del relato. Será alto comisionado para las Regiones. Tiene una estatura como para el cargo).