Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El periodista Jaime Viana, ya gozando del descanso que le permiten los años de jubilación tras su trabajo en prensa, radio y televisión, se dedica ahora a escribir cuentos. Algunos de ellos los acaba de publicar bajo el título Relatos de amores contrariados (Diseño Editorial). Son pequeñas historias resultado de lo que ha visto y vivido durante su trayectoria como comunicador, que combina con la creatividad y la imaginación. Llevan la marca del periodismo que se convierte en literatura. Allí desfilan, con acertado manejo, los aspectos que retratan la condición humana, tales como el amor, la muerte, la soledad, el olvido y las interminables guerras nuestras. Me ha contado que esos relatos comenzaron a tomar forma a partir de la jubilación —¡qué júbilo!— y cuando se lo permitió la pandemia. Pero no faltó el amigo que lo desanimara tras comentarle que las editoriales no publican libros de cuentos, cuando la verdad es que eso es puro cuento. La prueba está en que apareció el suyo y que, por lo demás, le había ofrecido a su madre antes de su fallecimiento. Además, hoy podemos ver en librerías la cantidad de libros de relatos de autores nuevos.

Sin muchas pretensiones, los cuentos tienen un buen manejo del lenguaje y se ajustan con rigor a las técnicas de la narración. Hay una prosa directa con aquella fuerza que caracteriza todo lo que se dice o se escribe con espontaneidad, lejos de los pensares mañosos y las dudas circunspectas. Hay una atmosfera anárquica de un dramatismo que no pide permiso y de un asfixiante suspenso estratégico con pleno dominio en la forma y en el fondo en la mayoría de los párrafos.

Son ocho cuentos breves en donde el orden público, el futbol, las corridas de toros, los amores clandestinos, son historias con una estructura narrativa que los hace apasionantes. Ojalá el amigo y colega Jaime Viana siga dedicado a esta disciplina literaria como el mejor provecho de sus tiempos de meditación para que no encuentre amores contrariados.