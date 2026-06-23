Un país polarizado

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El país sigue polarizado. Cuando eligió a Ernesto Samper, la diferencia en votos con Andrés Pastrana fue de casi 157.000. Cuando el mismo Pastrana venció a Horacio Serpa en la segunda vuelta, en 1998, la diferencia fue de 456.234. En el plebiscito por la paz, que convocó el presidente Juan Manuel Santos, los del “No”, que lideraba el expresidente Álvaro Uribe, le ganaron al mandatario con una votación de 6’431.376 frente al “Sí” que sacó 6’377.482. Una diferencia de solo 53.894 votos.

Ahora muchos se sorprenden porque en el preconteo del domingo Abelardo de la Espriella le haya ganado a Cepeda por menos de 250.000 votos. Eso no es más que el reflejo de la polarización que existe entre los colombianos y que se observa cada vez que hay comicios. Hace cuatro años Petro le ganó a Rodolfo Hernández por menos de setecientos mil votos, cifra muy similar aquella con la que le ganó De la Espriella a Cepeda en la primera vuelta.

Lo más probable es que el resultado definitivo del domingo confirme como ganador a De la Espriella. Hay que destacar que los discursos de los competidores, luego de conocidos los resultados del preconteo, cambiaron ostensiblemente frente a los que pronunciaron tras conocerse los resultados de la primera vuelta. Se escuchó a un Cepeda menos violento, moderado, abierto a un diálogo, sin sentirse derrotado. ¿Y qué decir de De la Espriella? En esta ocasión no habló de aniquilar ni destripar a sus contradictores, sino que se mostró con deseos de gobernar para todos los colombianos. Y no mencionó Uribe. ¿Será porque ya se siente el jefe único de la derecha?

Es difícil lograr un diálogo y mucho menos un acuerdo en medio de esta polarización, pero nada se pierde con intentarlo, sobre todo porque el país lo requiere. Las mayorías aparentemente no las tiene nadie en el Congreso, pero Iván Cepeda en el Senado quedó convertido en jefe de la oposición, sin Corcho, mientras por las calles estará Petro comandando sus huestes. Estamos seguros de que el exmandatario no se quedará en su casa releyendo a Hegel.