En este mundo en red, cuando las máquinas y las redes del capital capturan toda nuestra atención, nada parece más importante que prestarle atención a la atención. Si no prestamos atención al grito de los jóvenes, las madres y los niños que se preguntan en Gaza, “¿por qué me hieren?”. No puede haber justicia. “Pero, ¿qué queremos decir al hablar de la atención?”.

Es la pregunta que se hace el historiador Alain Supiot a propósito de la visionaria pensadora francesa Simone Weil. Ella captura la cuestión de la justicia en su raíz al afirmar que “la atención humana puede ejercer de manera singularmente legítima la función judicial.” Weil se refiere de este modo a nuestra capacidad de evaluar, de hacer juicios y orientarnos en el tiempo y en el espacio. Lo que nos sugiere que la atención es una manera de ver el mundo.

Cuando niños, aprendemos a ver antes de aprender a hablar. Así que ver es algo previo a las palabras. También en el sentido de que ver nos sitúa en el medio ambiente que nos rodea. Pero este ver, que nunca es cubierto del todo por las palabras con las cuales nos explicamos el mundo y la historia, no es una cuestión mecánica. No consiste en reaccionar ante un estímulo, pues solo vemos aquello a lo que prestamos atención. Lo que miramos. Y ese es un acto, una opción cuyo resultado es atraer algo o a alguien sin hacerlo disponible o a la mano.

Es de esta manera como nos situamos en relación con algo y con el mundo. Nuestra visión es entonces atenta y activa, constituye lo que está presente ante nosotros tal y como somos. Y lo hace de tal manera que nos sitúa en relación, en conexión con la movilidad y la ‘cambiabilidad’ del mundo, si me permiten inventar ese término.

Ponerse en situación también nos hace presente la reciprocidad. Muy pronto, desde niños, al ver nos damos cuenta de que también nos ven. La mirada y atención del otro se combinan con la nuestra para “hacer creíble el hecho de que somos parte del mundo,” como decía el pintor y novelista inglés John Berger.

Esa naturaleza recíproca de la visión es más fundamental que la del lenguaje hablado. O mejor: nos alerta al hecho de que el diálogo no depende solo de las palabras sino también, o antes bien, de un contexto compartido, de la imagen, la entonación, la atención, la pasión y la intensidad que transmiten los contenidos de todo lo existente de manera tan o más poderosa que el intercambio de palabras y mensajes o las maneras contractuales.

En ello reside la crucial distinción entre dialogar y monologar. Aprendemos a ver, imaginar y atender a la situación, el evento y el contexto antes de intercambiar textos o información en un lenguaje compartido que supone o una identidad compartida. Por ello, lo cierto es que dialogamos mucho antes de aprender a monologar. No somos egoístas por naturaleza. Nuestra orientación recíproca y atenta es previa al monólogo del ego. Se trata, según Weil, del más alto grado de atención. Consiste en ver y a otros y al mundo. En mirarles de cierta forma.

Este grado de atención alimenta la facultad creativa cuya esencia es religiosa para Weil. O simbólica. La atención como ejercicio espiritual. Que es todo lo contrario de la alienación de la mente a la máquina; esa condición en la que nos ha dispuesto la sociedad en red de hoy, digital, medible, financializada y controlable. Inatenta al ambiente que nos rodea y nos soporta tanto como al sufrimiento de los demás en sus cuerpos y sus conciencias. Weil, cuya actualidad es innegable, es una de las protagonistas de Las Visionarias, el excelente libro del escritor alemán Wolfram Eilenberger con quien estaré dialogando en el Hay Cartagena a finales de enero. No puedo pensar en una mejor manera de comenzar el año. Allí les espero. Muy atentos y muy atentas.

