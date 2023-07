Bailar mejor

Durante los últimos 500 años, la imagen del intelectual como un hombre blanco, serio, con una barba raída y manchas en la camisa porque está demasiado ocupado viviendo en su cabeza ha dado a la gente una impresión equivocada. Que actuar bien y pensar bien no es cosa de todo el cuerpo y de todos.

Todo eso cambió cuando aparecieron el rock ‘n roll y Elvis. Lo revolucionario de Elvis para los blancos no era solo la música, sino el hecho de que hacía música con todo su cuerpo. No se paraba frente al micrófono levantando un brazo. Se sacudía por todas partes. Elvis the Pelvis, lo llamaban. Había visto a Little Richard y a la gente de la iglesia donde vivía de niño haciéndolo. La música, cualquier cosa creativa es cosa de todo el cuerpo y cosa de todos. La cosa pública. Pero los autoproclamados guardias pretorianos de la tradición, la familia, y las bellas artes no recibieron el memorándum. Para ellos, todavía está ahí arriba, en la cabeza. La revolución de la música negra fue invitar a la gente a ver que su cerebro no solo está ahí arriba, sino en todas partes y alrededor de su cuerpo.

Entonces, baila.

La onda de choque percibida por la gente que de repente aceptó “el cuerpo, me gusta, quiero estar en él, no excluye la mente, es parte de ella, y puedo cambiarlo”, fue revolucionaria. De ahí el dicho “No quiero una revolución si no puedo bailar en ella”. Mi familia viene del Caribe. Todos allí pueden bailar. No es que todos lo hagamos bien, pero hay menos inhibiciones para hacerlo. Puede decirse que suscribimos una concepción diferente de la creatividad, el pensamiento y la acción.

En el pasado, la gente pensaba que la filosofía, el arte, e incluso la acción política tenían que ver con el contenido. Tenían que significar algo. Decir y ordenar esto o aquello de una manera que persuada a la gente a seguir el mensaje. Por ello estas personas siempre se preguntan “pero no entiendo lo que significa”, cuando ven a los niños bailando breakdance, escuchan poesía surrealista o a David Byrne cantando I Zimbra, y miran una pintura cubista. Como si la razón por la que existen el arte, los derechos humanos y la filosofía es para empaquetar un mensaje que se transmite a través de la obra como un medio de comunicación, un juicio o una medida de control.

No tenemos que suscribirnos a eso. No estamos obligados a creer que en el pasado el arte y la lucha por los derechos (“a la fiesta”, como rapearon los Beastie Boys) hayan sido contenidos y control, pero muy visiblemente no lo es ahora. “La otra teoría sobre el arte, no es que sea un canal para comunicar algo, sino... una forma de hacer que algo suceda”, dice uno de los creadores de la música electrónica, Brian Eno.

Comenzó en una banda llamada Roxy Muxic, junto con un amigo que había aprendido a tocar la guitarra en un instrumento de su madre colombiana ensayando canciones populares y experimentales inspiradas en la Revolución Cubana. Fue él, Phil Manzanera, quien articuló esa otra teoría y me puso en la pista de los escritos de Eno y el lujo y glam comunales mientras esperábamos subir al escenario hace unos años en el Hippodrome Club, en Londres, en un evento organizado por el fantástico bailarín colombiano Fernando Montaño. Vivienne Westwood estaba en la audiencia esa noche. Semanas más tarde volaría a Cartagena y allí conocería a Brian Eno. La vida tiene una aleatoriedad que imita al arte.

Imitar no es controlar. Se trata también, o mejor dicho, de entregarse. Artistas como estos nos enseñan que el acto de la entrega es un verbo activo, no pasivo. Saber cuándo no puedes controlar algo, dejarlo ir y aprender a resonar con ello. La mejor analogía es bailar. Al bailar, oscilamos entre el control y la entrega. Nos movemos de uno a otro. De manera constante nuestra sociedad deifica el control, como en la apoteosis actual de la guerra y el mercado. Pero debemos aprender a dignificar la paz y la entrega de la misma manera. No pensar en ello como el lado débil de nuestro ser. Más bien, como algo que estamos equipados para hacer siempre, y que necesitamos mejorar si queremos encontrar un mejor equilibrio diplomático con la naturaleza.

Si deseamos sobrevivir. No solo eso, también para prosperar. La palabra clave aquí es survivencia. Si aprendemos, al final todos bailaríamos mejor.

