¿Qué más puede hacer Colombia por Gaza?

En días pasados, Colombia expresó su apoyo a la flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo a Gaza, y prohibió las exportaciones de carbón a Israel. Estas medidas se suman a las tomadas o anunciadas por este y otros gobiernos. Bélgica, por ejemplo, ha anunciado que reconocerá al Estado palestino “durante la sesión de la ONU, y se impondrán sanciones firmes contra el gobierno israelí”, incluyendo limitaciones comerciales y restricciones de tránsito.

Dichos anuncios y medidas, que amplifican el eco de voces como las de Francia y Canadá, son importantes, pero en algunos casos vienen acompañados de condiciones, contradicciones o tienen efectos distractivos o simbólicos. Dado lo anterior, ¿qué más podrían hacer países como Colombia?

En primer lugar, Colombia podría invitar a los demás países miembros de la Asamblea General de la ONU a que activen el mecanismo establecido por la resolución de los años 50, conocida como Uniting for Peace. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU es bloqueado por el veto de alguno de sus miembros permanentes, este mecanismo permite a la Asamblea General ordenar que se despliegue una fuerza de protección de las Naciones Unidas en lugares como Gaza, cuyo mandato puede incluir la protección de civiles, asegurar la entrada de ayuda humanitaria, preservar evidencias de crímenes de guerra y asistir en labores de salvamento y reconstrucción.

El momento propicio para tal intervención es ahora, pues a mediados de septiembre se vencerá el plazo impuesto por la Asamblea General el año pasado para que Israel cumpla con las órdenes y medidas que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró en su opinión consultiva acerca de la ilegalidad de la ocupación de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, junto a las establecidas en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel.

Las delegaciones de algunos países en la ONU parecen estar intentando cambiar el foco de atención sobre las consecuencias del incumplimiento de dicho plazo por parte de Israel mediante ofertas de reconocimiento a Palestina que buscan resucitar el cadáver de los Acuerdos de Oslo y, de manera ambigua, prometen una suerte de bantustán palestino. Países como Colombia no tienen por qué caer en esa trampa. Por el contrario, al acudir al mecanismo de Uniting for Peace pueden ofrecer a la ONU una manera viable de rescatar su legado. Ello permitiría a la organización demostrar liderazgo y coraje, como lo pedía en días pasados su antiguo secretario general para asuntos humanitarios, Martin Griffiths, al evitar el golpe fatal que consistiría en permitir un nuevo genocidio.

A través de dicho mecanismo, la Asamblea General podría rechazar las credenciales de Israel ante la ONU —como sucedió en el pasado en el caso de la Sudáfrica del apartheid— o bien establecer un mecanismo de responsabilidad, como por ejemplo un tribunal, reactivar los mecanismos antiapartheid o, como se ha dicho, ordenar el despliegue de una fuerza armada de protección en Gaza y Cisjordania. Cualquiera de estas medidas requiere ser adoptada por al menos las dos terceras partes de la Asamblea, y es dable pensar que Estados Unidos e Israel no dudarán en usar el garrote y la zanahoria para impedirlo.

Así que no solamente la ONU, sino también la sociedad civil y los países del sur global tendrían que demostrar coraje y visión ética. Países como Colombia pueden también dirigirse a la CIJ, de manera individual o en concierto con otros, para solicitar que la Corte tome nuevas medidas provisionales. En esta ocasión, sería mejor hacerlo con base en el artículo 8 de la Convención contra el Genocidio. Dicho artículo establece que cualquier Estado parte puede recurrir a los órganos competentes de la ONU para que tomen medidas adecuadas en la prevención y represión de los actos enumerados en el artículo 3 de la misma convención.

Es diferente del artículo 9, que cobija acciones como la iniciada por Sudáfrica contra Israel, pues no requiere aprobación previa o declaración de intervención como parte en esa controversia. Haciendo uso del artículo 8, Colombia puede dirigirse de manera inmediata a la Corte y solicitar, al menos, las siguientes medidas: ordenar al gobierno israelí que abandone Gaza, ordenar el cese de operaciones militares en Ciudad Gaza y permitir el paso de ayuda humanitaria, ya que se ha declarado la existencia de una hambruna provocada.

En tercer lugar, Colombia puede recusar a la jueza Julia Sebutinde para que se abstenga de participar en las deliberaciones del caso Sudáfrica vs. Israel, tras declarar públicamente que “el Señor cuenta conmigo para que esté del lado de Israel”.

Por último, países como Colombia pueden iniciar casos contra otros Estados, siguiendo el ejemplo de Nicaragua contra Alemania, cuando estos últimos continúen realizando acciones que parecen apoyar las operaciones militares de Israel en los territorios ocupados, tales como el sobrevuelo de aviones de inteligencia y la venta de armamento que pudiese ser usado en la comisión de crímenes de guerra. Parlamentarios del Reino Unido, por ejemplo, ya han iniciado acciones legislativas y políticas para confirmar si el gobierno estuviese realizando tales acciones y, en caso de hacerlo, detenerlas.

Hay mucho más que países como Colombia pueden hacer para detener lo que está ocurriendo en Gaza y los territorios ocupados.

