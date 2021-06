Así no es la cosa, señores Compensar EPS

No me cabe la menor duda de que en este oscuro panorama de contagios y muertes por COVID-19 en Colombia, hay un actor que está pasando de agache, hablo de las entidades promotoras de salud (EPS) a quienes poco se les ha notado su pésimo y desastroso sistema de atención al usuario porque las manifestaciones y la polarización política frente al paro y sus efectos sobre la pandemia las han opacado.

De no ser así, estoy seguro de que el foco de la opinión pública estaría puesto sobre el mal servicio, atención y falta de humanidad con la que un usuario se debe enfrentar al acudir a una de estas entidades, en este caso a Compensar EPS para acceder a lo que se supone es un derecho.

Fue muy triste para mí el darme cuenta que la EPS a la que he estado inscrito por más de diez años no brinda ni siquiera un derecho de antigüedad donde se cubra al usuario al menos durante tres meses luego de haberse culminado su contrato laboral, en momentos especiales como estos, donde la salud debe estar por encima de cualquier interés. No es posible que si una persona se enferma por el virus del Covid 19, justo después de que su contrato laboral termina, ¡de malas!

Y más triste fue el ser testigo del mal trato, antipatía y frialdad del personal de primera línea (recepción, vigilancia, auxiliares y caja) en Compensar EPS, Transversal 78H # 41C - 48 Sur, sede que popularmente se conoce como Palenque en la localidad de Kennedy, en donde el usuario prácticamente debe pedir perdón por cometer el error de ir a este sitio por alguna dolencia del cuerpo.

Como si fuera poco, al no estar activo en el sistema fue necesario una nueva afiliación con lo que me aseguraron que podía asistir al servicio de urgencia mientras pasaban los cinco días hábiles para el registro, lo que me implicó trasladarme hacia la sede de la Cruz Roja ubicada en la Avenida 1ro de Mayo con Avenida 68, en donde me encontré con decenas de personas supremamente enfermas, hacinadas en condiciones infrahumanas al interior del centro, con otro tanto grupo de personas también enfermas en la parte de afuera a la espera de que se les atendiera, para lo cual tenía que pasar un lapso de ocho a doce horas.

Hágame el bendito favor, ocho a doce horas esperando atención en un servicio de urgencias, qué menos mal es de urgencias, qué tal si no lo fuera. Por supuesto no evité escuchar los testimonios de los demás usuarios que se quejaban porque en cada ocasión que han tenido que acudir a esto que Compensar llama “urgencias”, llegan desde tempranas horas de la mañana y salen sobre las 10 y 11 de la noche, versión que constaté con los vendedores ambulantes que se ubican a la entrada.

Lo anterior se constituye en todo un acto miserable y lleno de bellaquería de parte de Compensar EPS con el usuario de la salud, que en tiempos de pandemia acude para que se le preste atención ante cualquier síntoma que pueda generar alerta de haber contraído el virus, pero que en primer lugar se encuentra con un trato antipático de parte del personal de primera línea (recepción, vigilancia, auxiliares y caja) y en segundo lugar, en el caso de que deba ir hasta “urgencias”, debe someterse a unas condiciones que no son propias de una entidad promotora de salud, sino de un centro de caridad pública. Comprendí entonces que en esta guerra contra un virus que ha dejado millones de víctimas, las EPS aprietan el gatillo.

Aquí es donde me pregunto; ¿cuántas personas habrán empeorado por la mala atención de las EPS, en este caso, de Compensar? ¿Cómo es posible que luego de estar en una fila de más de dos horas se les haga desplazarse hasta otro lugar para que tenga que esperar entre ocho y doce horas más? ¿Dónde está la acción de la Superintendencia de Salud, Personería Distrital y Ministerio de Salud?

Se supone que el acceso a la salud es un derecho, pues bien, parece que las EPS todavía no lo han entendido, porque de ser así habrían creado un sistema especial en medio de unas condiciones especiales como el que vive el país por cuenta de la pandemia, en donde la salud debe estar por encima de cualquier interés.

Insisto, no me cabe la menor duda de que las EPS con su pésima atención, también son responsables de las muertes por Covid 19 y es por esto que le pido a la Superintendencia de Salud y a la Personería Distrital poner la lupa sobre la manera en como el personal de primera línea de la EPS Compensar, sede transversal 78H # 41C - 48 Sur, atiende a los usuarios y a su sistema de atención de urgencias con las Cruz Roja.

@sevillanojarami