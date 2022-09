Basura bogotana

Un hecho en Bogotá es innegable e inocultable, sus calles y avenidas están llenas de basuras y no solo por la demora en las respuestas que deben tener los operadores contratados para la recolección sino además por el descuido de los mismos ciudadanos que sacan las bolsas con los desechos, sin importar el día y la hora para dejarlas abandonadas en los andenes de calles y avenidas.

Puedo decir sin ninguna vacilación, que los ciudadanos somos responsables en más del 60% de la falta de higiene en Bogotá, pero aquí es responsable también la administración del Distrito, especialmente la UAESP que parece dormir sobre los laureles y no se muestra vigilante del cumplimiento de los operadores.

No he visto que se ejecuten jornadas de limpieza y desinfección a los contenedores que se ubican en las esquinas de cada barrio de Bogotá. Parece que se olvida que si estas acciones no se realizan estos elementos se puede convertir en imán de ratas, cucarachas y demás plagas.

Los otros dos actores que se convirtieron en un problema para esta labor es el reciclador y el habitante de calle. El primero acostumbra a buscar en las basuras material reutilizable para vender y así conseguir su sustento diario y aunque algunos siguen las reglan y procuran hacer su trabajo sin causar males, es claro que no todos lo hacen de una manera adecuada porque no falta el que rompe la bolsa y riega la basura en los andenes.

El segundo punto que se convirtió en un problema es el habitante de calle que acostumbra a buscar en la basura de todo cuanto puede, y aquí no hay forma de poner un poco de orden porque bien sabemos que estos sujetos son personas sin Dios ni ley, pero… algo hay que hacer.

La Administración de Bogotá tiene gran responsabilidad también, en primer lugar, porque reaccionó muy tarde al problema. Desde el día uno de la alcaldía de Claudia López se debió poner atención a este asunto. No entiendo la razón ni el motivo para el letargo por parte de la UAESP y de la Secretaría Distrital de Cultura, esta última mientras estuvo en manos de Nicolás Montero.

No se ejecutaron a tiempo campañas de cultura ciudadana que en Bogotá deben ser permanentes y repetitivas y estas no pueden ni deben corresponder a la voluntad de determinado mandatario porque algo es claro en la capital del país: su ciudadanía debe ser educada y reeducada de manera constante.

No sé si la UAESP trabaja en coordinación con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la Secretaría de Cultura o si, por el contrario, trabaja en solitario como El Llanero. Por los resultados que saltan a la vista, me da la impresión de que lo hace en solitario.

Espero que en el poco tiempo que le queda a Claudia López en la Alcaldía de Bogotá organice mejor a su equipo y lo ponga a trabajar como debe ser para evitar que al finalizar su período, la capital del país termine convertida en un relleno sanitario.

Cambiando de tema: Poco ayuda el concejal Rodríguez Sastoque cada vez que publica en sus redes sociales las fotos y videos de las rumbas y conciertos que suele disfrutar en compañía de Claudia López y su primera dama. Debe ser por lo pequeño que está todavía el cabildante bogotano, que aún no entiende que hay escenas que no le convienen a la alcaldesa de Bogotá y que estas deben quedar en el plano de la vida privada.

@sevillanoscar