Esperé más de Claudia López

No tengo la menor duda del esfuerzo y dedicación que la alcaldesa de Bogotá Claudia López dedica a su trabajo por la ciudad. La conozco y sé muy bien que es una mujer entregada a cumplir con cada una de sus responsabilidades, pero debo decir que esperaba mucho más de lo que hasta ahora he visto.

Es cierto que Bogotá tiene muchos problemas sin resolver, la mayoría de épocas pasadas y que solucionarlos tomará más tiempo porque no faltará el que, con demandas judiciales, se dedique a llevar la contraria, pero temas como la recolección de basuras y campañas que inviten al ciudadano a cuidar del mobiliario público no cuesta mucho llevarlos a cabo, basta con tener un poco de voluntad y voz de mando.

Bogotá luce sucia, con basuras por todas partes y no se ve por ningún lado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP– cumpliendo con la labor de vigilancia y control al trabajo que se supone deben ejecutar los operadores contratados para tal fin. Es como si hubiésemos retrocedido a los tiempos de la EDIS, empresa que en los años 80 se dedicaba a la recolección de basuras, que no era sino un fortín político de los concejales de aquella época y que hacía un trabajo bastante mediocre, lo que obligó a su liquidación durante las administraciones de Andrés Pastrana y Juan Martín Caicedo.

Tampoco veo que se desarrollen un buen número de campañas de cultura ciudadana por parte de la secretaría de Cultura que inviten a la ciudadanía no solo a depositar las basuras en su lugar, sino además a cuidar del mobiliario instalado para estos fines: canecas y contenedores.

A la alcaldesa Claudia López no le tiembla la voz para exigirle a los policías de la Dirección Metropolitana de Bogotá cumplir con su labor respetando la integridad física de las personas; tampoco le tiembla la voz para exigirle a los jueces el cumplimiento con la ley llevando a la cárcel a los delincuentes que le hacen la vida de cuadritos a los ciudadanos y tampoco le tembló la voz para exigirle al Gobierno del expresidente Iván Duque dejar la vanidad y actuar de manera coherente en medio de la dificultad que generaba la pandemia del Covid 19. No entiendo cómo, en cambio, sí le tiembla la voz para exigirle a la directora de la UAESP y a la secretaria de cultura mayor eficiencia y compromiso en lo que tiene qué ver con el tema de aseo y manejo de las basuras. Al paso que vamos, no sería extraño que muy pronto la capital del país deba ser declarada en emergencia sanitaria.

Por otro lado, tampoco veo que se trabaje o que se haga algo por mejorar la infraestructura de las estaciones de TransMilenio, que se han convertido en ‘tierra de nadie’ y un lugar donde el usuario de este sistema de transporte público se siente desprotegido y vulnerable.

Los problemas de TransMilenio no se limitan únicamente a lo que ocurre al interior de los buses del sistema porque hoy por hoy también ocurren robos y diferentes hechos criminales en las estaciones donde las personas deben ingresar porque les toca, sometiéndose al tumulto, cosquilleo y acoso sexual no solo en mujeres, sino además en hombres.

¿Cuál ha sido el trabajo de la Administración de Claudia López en este aspecto? Si se lo está ejecutando debo decir que ha sido muy pobre porque hasta el momento no se ven los resultados por ningún lado.

Ni hablar del seguimiento a las obras en las que el Acueducto de Bogotá debe modificar las redes. Basta con contar el tiempo que lleva la entidad haciendo este trabajo en la Avenida 1 de Mayo entre la Avenida Villavicencio y la Avenida Boyacá para calificar la eficiencia, si es que la hay.

Muy bueno y loable trabajar por las Manzanas del Cuidado, alcaldesa, pero los problemas de la ciudad van más allá.

@sevillanoscar