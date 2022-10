¿Indulto o licencia para delinquir?

El indulto es una figura que utiliza un presidente para anular, reducir o cambiar una pena, especialmente cuando las personas han sido condenadas por delitos políticos y no por delitos comunes.

Hay quienes insisten en la figura para quienes pertenecen a la Primera Línea y hoy se encuentran en medio de un proceso judicial a la espera de una definición que les permita ser libres. En este sentido, algunos congresistas presentaron un proyecto de ley, después de que el Gobierno Nacional desistiera del artículo que le daba esa facultad al presidente de la república para otorgarlo en el marco de la Paz Total.

Se espera, además, según lo anunciaron algunos congresistas, que el Ministerio de Justicia presente un proyecto que regule la protesta social en donde se trate de nuevo este asunto.

No desconozco que dentro del grupo de jóvenes que tienen procesos judiciales derivados de los hechos violentos que se presentaron al interior de la protesta social, exista uno que otro, que nada tienen que ver con los casos por los cuales tienen procesos abiertos, y lamento bastante que la justicia no actúe con la suficiente diligencia y hoy los mantenga presos, acabando con gran parte de sus vidas. El tema, es que hay muchos casos, en que, si cometieron delitos, contra servidores públicos, y también contra miembros de la Policía, la propiedad privada y el patrimonio público, afectando la vida y la tranquilidad de miles de personas en las principales ciudades.

¿Por qué entonces no dejar que la justicia actúe como debe ser? ¿Cuál es el inconveniente en que se les juzgue si los casos ya están probados judicialmente? ¿es que acaso el Pacto Histórico considera a la protesta social como el escenario perfecto para que quienes participen se salgan de control y destruyan todo cuanto encuentran a su paso?

Temo que quienes insisten en que se otorgue esta figura de Indulto Político no piensen en que pueden estar abriendo una puerta para que aquellos que suelen hacer males a la sociedad, más adelante se valgan de esta situación para de nuevo salir a las calles, colarse en una protesta, hacer de las suyas para luego pedir este beneficio y así convertir este instrumento en una licencia para delinquir.

El Indulto Político se ha utilizado en Colombia para los procesos de paz a quienes no se encuentran inmersos en crímenes de lesa humanidad. Claramente esta situación no se ajusta a lo que sucede con la Primera Línea porque, aunque los hechos por los cuales se les sigue un proceso se encuentran en el marco de la protesta social, no estamos hablando de una guerrilla y sí lo es, sería bueno que nos lo hicieran saber.

Quienes insisten en esta idea deberán no solo convencer a sus pares sino además al país entero del por qué aplicar este instrumento, bajo qué argumentos y cómo se ajusta la figura para la Primera Línea, pero, sobre todo en que casos se ajusta su aplicación.