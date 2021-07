Las fotos de Duque

El presidente Duque tendrá que revisar muy bien su álbum de los recuerdos, en el hipotético caso de que a futuro se revele una nueva foto en donde se le vea en compañía de un nuevo personaje en cuestión, como sucedió en días pasados cuando se dio a conocer el retrato donde aparece el primer mandatario junto a Antonio Intriago, representante legal de CTU, empresa con sede en Miami señalada de intervenir en el proceso de ‘reclutamiento’ de un grupo de exmilitares colombianos capturados por ser los presuntos autores materiales del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

No puede ser que en cada foto que se vea al presidente de la república con alguien que se encuentra en boca de todos por algún hecho oscuro como el Ñeñe Hernández y el señor Intriago, la respuesta sea “que todo sucedió en medio de una reunión masiva en la época de campaña en donde mucha gente pide un retrato”. Se perdona una vez, ¿pero dos?, y para colmo, ¿en un hecho que es de carácter internacional como el asesinato del presidente de Haití?

¿Será que en la Casa de Nariño se han puesto a pensar como quedó el país luego de que en el escenario internacional se conoció esa foto? ¿Lo habrán reflexionado también en el Centro Democrático, especialmente la senadora Paloma Valencia, experta en revelar videos? ¿Qué explicación dará el primer mandatario a la comunidad internacional?

Bastante incomodo quedó el país cuando se supo que en el grupo de personas que participaron en el asesinato de Moïse, la mayoría eran colombianos y para colmo, militares en retiro, como para ahora ver en una foto al presidente de Colombia Iván Duque en compañía de quien se supone pudo financiar el crimen de un mandatario.

Como era de esperarse, no falta el que quiere pescar en río revuelto y ahora tenemos a Nicolás Maduro haciendo señalamientos y acusaciones contra Colombia, muy a su estilo, aprovechando el momento.

Si en el Centro Democrático no saben o no conocen los antecedentes de sus amigos y militantes, deberían ponerse en el trabajo de examinar y revisarlos, porque no es justo que el país quede por el piso por cuenta de las fotos que dejan mal parado al presidente de la república y a alguno de sus miembros.

Ojalá que este hecho no se vuelva a repetir, porque con la foto de Duque con el señor Antonio Intriago, la excusa de que se trató de una imagen tomada con un desconocido en medio de un evento masivo, se acaba, entre otras, porque un empresario no es precisamente cualquier persona y menos en un país como el nuestro, así la reunión se haya celebrado en Miami.

