Lecciones de paz que no aprendemos los periodistas

Con el ánimo de romper la tendencia en el periodismo colombiano de no criticarnos públicamente ni reflexionar acerca de la manera en que ejercemos nuestra labor, hablaré en esta ocasión de una lección que, parece, no se aprendió.

El proceso de paz con las Farc dejó en evidencia que el periodismo nacional poco se había preparado para hablar sobre temas de paz y que, además, desconocía la realidad de los territorios donde se libra el conflicto armado y, por supuesto, a los grupos irregulares que participan en él.

Se supone que el encontrarse con esta realidad haría reflexionar a los directores y jefes de redacción de cada espacio noticioso que informa del acontecer nacional en lo relacionado con la guerra que se libra al interior de nuestro país y cada elemento que tiene qué ver con ella, de manera directa e indirecta.

Por la manera en cómo se abordó el asunto del tal cese al fuego bilateral que solo existe en la cabeza y los deseos del presidente de la república, puedo notar que no fue así y que, de nuevo, la reportería e información de este asunto que es tan delicado parecería estar en manos de periodistas poco informados y con cero conocimientos del tema.

No entiendo cómo en la rueda de prensa convocada por la Presidencia de la República no se le preguntó de manera directa al vocero y ministro del Interior, Alfonso Prada, por qué se habló de un cese al fuego bilateral con el ELN cuando esto nunca se acordó con el grupo armado ilegal. El gobierno nacional está en mora de dar esa explicación al país. ¿Cuál es el miedo a hacer esa pregunta?

Tampoco entiendo como se pregunta casi que a diario si un cese al fuego bilateral implica detener todo tipo de operaciones contra los grupos irregulares. Un periodista que cubra temas de conflicto armado debe saber que un proceso como estos no entra a regir en todo el sentido de la palabra; que opera únicamente para lo que tiene que ver con temas de confrontación y combate a campo abierto, pero no en lo que tiene que ver con incautaciones, capturas o interdicción marítima. Aquí están implicados asuntos relacionados con flagrancia e investigación judicial que trabaja la Fiscalía y que operan de manera independiente.

Por supuesto, es claro que mis colegas no saben o no entienden la importancia que tiene para el ELN llevar primero un tema como al cese al fuego a la mesa de conversaciones porque está visto que no conocen la manera en cómo opera esta guerrilla y, en lugar de buscar el conocimiento de personas que manejan el tema como León Valencia, Jairo Libreros, Hugo Acero, Alejo Varas, Luis Emil Sanabria, Camilo González, Ana Teresa Bernal, Iván Cepeda, Alejandro Toro, María Victoria Llorente o Francisco Gutiérrez, corren a darle micrófonos a declaraciones emocionales y vacías como las que suelen dar congresistas de oposición como María Fernanda Cabal o, lo que es peor, de alguien que jamás se ha batido en estos temas como el representante Andrés Forero. Solo faltó pedir la opinión de Miguel Polo Polo.

Como es de imaginarse, las comunidades y poblaciones donde se libra el conflicto con el ELN, las Autodefensas de la Sierra Nevada y con las disidencias de las Farc, fueron ignoradas y, por supuesto, su opinión acerca de lo que significa para ellos un cese al fuego y cómo este se vería reflejado en el terreno no se vio por ningún lado.

El proceso de paz con las extintas Farc dejó cómo lección para el periodismo nacional que cubrir un tema como este no se hace contando muertos y litros de sangre, mucho menos buscando declaraciones políticas de tipo emocional, sino dando a entender desde el conocimiento del tema lo que significa cada asunto relacionado con la paz y cómo se refleja en los territorios donde tienen mayor efecto.

Qué pesar que a estas alturas de la vida los periodistas sigamos cometiendo los mismos errores.