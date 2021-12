María Cecilia Botero, todo un encanto de artista

Cuando se supo quiénes eran los actores colombianos que prestarían sus voces a los personajes de la película animada de Disney, Encanto, el nombre de la actriz María Cecilia Botero quien interpreta a la abuela, Alma Madrigal, sonó mucho más que el de la misma protagonista.

Esto reconfirmó que el talento y profesionalismo actoral de esta artista se encuentra en la mente y el corazón de la mayoría de los colombianos que la recuerdan y que la consideran una referente de la televisión de nuestro país, porque es de las pocas actrices consagradas en Colombia que son garantía de buen trabajo.

María Cecilia se ha destacado en el campo de la actuación en la televisión, el teatro y el cine. También fue presentadora del Noticiero CM&, de top shows como María C. Contigo (Canal Caracol) y Las Tardes con María C (Canal RCN). Además, tuvo la oportunidad de conducir el reality Protagonistas de Novela y de presentar especiales dominicales como Séptimo Día, junto al periodista Manuel Teodoro.

La primera vez que la vi a través de la pantalla chica fue en 1985, en la telenovela Camino Cerrado junto un grupo de actores de primera línea como Luis Eduardo Arango, Chela del Río, Ana Cristina Botero, Marisol Correa, Dorita Cadavid, Rosita Alonso, etc. Desde entonces la he visto de manera ininterrumpida en diferentes producciones nacionales. Una de ellas fue la versión colombiana del Conde Drácula (Cuando llega la noche), dirigida por su esposo David Stivel, en donde participaron también Julio Cesar Luna, Marta Liliana Ruiz, Carolina Trujillo, Luisa Fernando Giralda, etc.

En una ocasión le pregunté por algo que le hiciera falta hacer y me respondió que ya lo había hecho todo, y que más bien era el momento de retirarse porque incluso el canto lo ejerció mientras grabó la telenovela Música Maestro y en el musical Sugar. Hoy con el trabajo de doblaje en la película Encanto, la vida le comprobó que su tiempo en el mundo artístico no ha terminado y que le falta mucho por hacer.

La actriz le ha demostrado a Colombia que se puede hacer parte del mundo del entretenimiento sin necesidad de protagonizar escándalos ni quitarse la ropa, y que se puede mantener vigencia sin convertirse en esclava de los cosméticos, las cirugías y la luz roja. Pero sobre todo le ha enseñado a todo un país que para ser admirada no es necesaria asumir poses de “diva arrogante”, y que con humildad y sencillez es posible ganarse el corazón del público espectador.

Su indiscutible talento, junto con su carrera actoral sin ninguna tacha, la han llevado a Hollywood, donde muchos y muchas han querido llegar, y de hecho han realizado intensos lobbies buscando un lugar, sin mayores logros en esta intención.

No sé qué otra sorpresa tenga deparada la vida, pero de lo que sí puedo estar seguro es de que su labor es requerida por el mundo artístico en nuestro país, en cualquiera de sus facetas, porque este no se reduce a la actuación.

Mis más sinceras felicitaciones para esta artista integral que ha dado dedicación total a su labor en el campo del entretenimiento y la información, y que ha demostrado que su trabajo es todo un encanto.

@sevillanoscar