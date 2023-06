Más emprendimientos, mejor economía

No me cansaré de repetir lo necesario que son los emprendimientos en una economía emergente como la colombiana que, aunque no va mal, es claro que puede estar mejor sí y solo sí desde el Gobierno Nacional y desde las administraciones locales se ayuda para que estas crezcan en número y con el tiempo logren su objetivo.

Solo de esta manera la economía de Colombia podrá recuperarse de los golpes que le dejó la pandemia del covid-19 y es por esto que considero que la carga impositiva para los emprendedores debe ser más considerada porque finalmente este sector puede ayudar a la creación de un mayor número de empleos.

Los emprendedores llegan con nuevas ideas a los mercados en donde entran a competir y fue lo que más me llamó la atención dentro de lo que he tenido la oportunidad de conocer en este campo.

Una de estas iniciativas se llama Restit, “Ahorros e información”, emprendimiento que se gestó con la idea de ayudar al sector gastronómico de la ciudad (restaurantes, bares, cafeterías y hoteles) por medio de soluciones integrales brindando productos y servicios a partir de una plataforma tecnológica que les permite a sus asociados ahorrar dinero y tiempo, ofreciendo información útil para la gestión de negocios, aumentando la rentabilidad, reduciendo los costos e impactando en gran medida la eficiencia y calidad a sus afiliados y clientes.

Con ejemplos como estos se demuestra que cuando se quiere y se desea, es posible lograr la meta, pero siempre y cuando seamos conscientes que es necesario apoyar con decisión las iniciativas privadas.

No es con subsidios ni con ayudas como se superan los problemas económicos, ni pensando que el empleo público es lo que nos va a salvar porque esto no va a ser permanente ni eterno. Lo que en realidad va a ayudar a este país es la empresa privada, la misma a la que se fustiga cada dos años con más impuestos.

Por lo anterior, la pregunta más importante para todos los que desean manejar los destinos de los departamentos, municipios y ciudades, es: ¿cuáles son los programas que implementaría para incentivar la creación de nuevas empresas?

Sin una buena economía no hay crecimiento en la tasa de empleo y por tanto la calidad de vida de las personas no va a mejorar, ojalá desde el Gobierno Nacional se entienda esto.

