Esperé que el Gobierno Nacional desistiera de la idea de crear el Ministerio de la Igualdad y no porque no esté de acuerdo con que se trabaje para que este país supere las inequidades, sino porque el principio de igualdad, es un tema que se debe trabajar de manera transversal en todas las entidades del Estado en su conjunto y debe ser el objetivo principal en cada una de las actividades que se desarrollen.

No puede ser que ahora esto, qué es un principio universal de todas las políticas públicas que se desarrollan en un Estado deba estar en manos de una sola entidad, creado más con la idea de cumplirle una promesa de campaña a la vicepresidenta, Francia Márquez, entregándole de paso miles de millones de pesos del presupuesto nacional para que disponga de este capital a su libre parecer, lo que en palabras del común se traduce en burocracia.

Por supuesto que hay que luchar por la igualdad, y felicito a la vicepresidenta por persistir en este fin, pero no creo que para esto sea necesario tener un fortín burocrático bajo la manga ¿Qué acaso no lo podía hacer desde Vicepresidencia de la República?

Desde la educación se puede trabajar por la igualdad ayudando no solo al Ministerio de Educación, sino a todos los departamentos y municipios a mejorar su calidad y el acceso para niños y jóvenes, garantizando los enfoques de género y etnia. Lo mismo en lo que tiene que ver con el trabajo, misión que le corresponde al Ministerio del Trabajo o la salud, la justicia, etc.

Pero entiendo que para esto Francia Márquez tendría que trabajar en equipo con el gabinete ministerial y dudo que esté dispuesta a hacerlo.

Si para trabajar por los proyectos de infraestructura durante el segundo período de Juan Manuel Santos, a Germán Vargas Lleras se le hubiese creado un Ministerio Para la Infraestructura, la izquierda en Colombia habría caído con toda, tildándole de burócrata. Lo mismo si a Pacho Santos en el gobierno Uribe se le hubiese creado el Ministerio Para los Derechos Humanos.

No es posible que ahora la burocracia como es de izquierda, entonces es buena, pero cuando el gobierno estaba en manos de la derecha, entonces era mala.

Ese tipo de mensajes son los que Gustavo Petro debe evitar, entre otras, porque contraría su promesa de austeridad en el gasto. No es suficiente con que elimine algunas consejerías. Todos sabemos que estas oficinas no manejan grandes presupuestos, ni firman grandes contratos ni tienes funcionarios a granel, por tanto, esto no va a significar un gran ahorro, que no nos crean tan bobos.

Entiendo que la vicepresidenta necesitaba unas tareas dentro del Gobierno Nacional, pero insisto en mi pregunta, ¿era necesario crearle un Ministerio? ¿Es muy difícil para Francia Márquez trabajar en equipo con el gabinete ministerial y coordinar unas tareas enfocadas en la lucha contra la desigualdad?

Ya es hora de que el presidente, Gustavo Petro, demuestre que va a cumplir con su promesa de austeridad.

Cambiando de tema: Ve que a los concejales de Bogotá se les ha pagado en los últimos dos años, no para que hagan control político sino para que tramiten recusaciones e impedimentos.

@sevillanojarami