Píldoras a la memoria de Andrés Pastrana

Muy mal le queda al expresidente Andrés Pastrana enviar cartas a los Estados Unidos desacreditando al país por los resultados que en materia de orden público arroja el Gobierno de Gustavo Petro, para hacer ver su oposición a los diálogos de paz, cuando él, -como primer mandatario-, tuvo la oportunidad de conocer los sinsabores que en esta materia se enfrentan.

Nada más impopular en Colombia que querer desarmar un actor ilegal por la vía del diálogo, tema que Pastrana conoció mientras ejerció la Presidencia de la República. Quiso entablar un proceso de paz con la entonces guerrilla de las FARC, grupo ilegal que demostró tener más astucia de la que el primer mandatario de ese momento tuvo y/o tiene.

El expresidente sabe muy bien el desgaste que esto implica, y es la razón por la cual se requiere el apoyo de la mayor parte de la sociedad y, sobre todo, de quienes han tenido la oportunidad de entablar procesos similares.

Sorprende la actitud egoísta del mandatario, quien no por estar en una orilla diferente a la del actual Gobierno Nacional debe entonces mostrar actitudes mezquinas y pretender que no se ayude o no se entienda la necesidad que se tiene de apagar los fusiles y calmar el enfrentamiento armado en los diferentes territorios del país donde el conflicto armado se vive con mayor intensidad.

Pastrana como presidente de la república tuvo que resistir las peores consecuencias que ha dejado para el país la intensidad de la guerra. Fue durante su período cuando se incrementaron los secuestros, pescas milagrosas, tomas a poblaciones, masacres y asesinatos promovidos por la guerrilla de las FARC, quien además hizo de la zona de distensión un ‘paraestado’ donde solo aplicaba la ley de ellos.

Nada de lo anterior implicó que Pastrana desistiera de su intención de firmar la paz, muy a pesar de la plantada de Manuel Marulanda en la inauguración del proceso en San Vicente del Caguán. Aun así, con silla vacía, el entonces presidente dio continuidad y les dejó 42 mil kilómetros para que hicieran lo que se les diera la gana.

Se presentaron los secuestros de los congresistas Luis Eladio Pérez, Óscar Tulio Lizcano, el asesinato de la familia Turbay Cote, y el proceso de paz se continuó. De hecho, se le dio espacio a la sociedad civil para que fuera a San Vicente del Caguán a participar en unos ‘espacios lúdicos’ que no sirvieron para nada.

Junto a esto algo más sucedía: las acciones violentas de los paramilitares comandados por Carlos Castaño se hacían más frecuentes, sembrando una ola de terror a donde quiera que llegasen.

A este escenario de caos y miedo se une el ELN, quien le mostró los dientes a Andrés Pastrana en una manifestación de que no eran un enemigo pequeño, secuestrando un Fokker 50 de Avianca que llevaba 41 pasajeros y cinco tripulantes. El vuelo 9463 de Avianca cubría la ruta aérea entre las ciudades de Bucaramanga y Bogotá. Nada de esto hizo que la intención de paz del hoy expresidente se detuviera.

Parece que el expresidente Andrés Pastrana se olvidó del escenario caótico y de desesperanza que se vivió durante su gobierno por su falta de autoridad frente a unos actores armados ilegales que se tomaron el país llenándolo de pánico y terror, como para que ahora venga a dictar de clases de seguridad y orden público.

En Colombia un solo expresidente de la república perdió toda autoridad moral para dictar cátedra de como conducir el orden público y dirigir un proceso de paz, y este se llama: Andrés Pastrana Arango.

