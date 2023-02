Se requiere reformar la salud

Se presenta la oportunidad de oro en Colombia para que el sistema de salud mejore en beneficio del ciudadano del común que requiere una verdadera atención médica y que no se limite a recetarle unas cuantas aspirinas con uno que otro ibuprofeno.

Es claro que esta discusión, que es bastante fuerte, pasa por saber qué ocurrirá con las entidades promotoras de salud (EPS) y el papel que han de cumplir una vez sea aprobado el proyecto de reforma a la salud.

Por supuesto que estas no van a querer que se les modifique el papel que hoy desempeñan. Ni bobitos que fueran sus dueños para dejarse quitar el negocio y permitir que se les obligue a cumplir con la obligación de cuidar de la salud de los usuarios, y es claro que harán todo cuanto puedan para evitar que esto ocurra. No sería extraño que su acostumbrado lobby con los congresistas lo hayan iniciado mucho antes de que el proyecto fuera dado a conocer y radicado en el legislativo.

De hecho, no sería tampoco extraño que, en medio de la marcha convocada por la oposición, hayan mezclado a su gente de manera clandestina. Pero, en fin, ese no es el asunto. El tema ahora es reconocer que existe un problema en atención a la salud de la mayoría de los colombianos y que el legislativo no puede hacerse el sordo ahora que tiene la oportunidad de demostrar que está del lado de la gente y no de los dueños de las EPS.

Puede que la solución no esté en acabarlas, pero sí se requiere cambiar el papel que hoy cumplen porque en miles de ocasiones se ha demostrado que fallaron en sus objetivos y que se han constituido en una especie de vehículo que ha servido para enriquecer a unos cuantos, incluyendo a políticos corruptos como el señor Luis Alberto Gil, quien no podía perderse del negocio y para esto se dio a la creación de Solsalud. Lo anterior para no recordar lo sucedido con SaludCoop y el señor Palacino.

El objetivo de mejorar la atención en salud a través de la libre competencia terminó creando engendros económicos que han enriquecido a unos pocos. Es necesario corregirlo, pero para cumplir con esta tarea primero hay que estudiar a fondo el proyecto de reforma a la salud radicado por la ministra Carolina Corcho, tarea que no han hecho hasta el momento ni los congresistas de la coalición de Gobierno ni los de oposición y mucho menos los “independientes”.

Por lo anterior, no entiendo cómo se convoca a una marcha, bien sea para oponerse o para defender un proyecto que no se conoce, y que por supuesto va a requerir correcciones que permitan mejorarla. En esta tarea la oposición cumple un papel vital porque es quien puede ayudar a sacar adelante una reforma a la salud que cumpla con las expectativas del colombiano del común, haciendo recomendaciones y sugerencias y alertando los errores, evitando, eso sí, pronunciar o escribir tonterías iguales o peores a las de Miguel Polo Polo.

Todos le tenemos miedo al cambio, mas no por esto vamos a desperdiciar la oportunidad de cambiar un sistema que salud que incentiva el ‘paseo de la muerte’, que colocó a médicos y enfermeras a mendigar sueldos, y que más bien parece puesto al servicio de una funeraria que al del bienestar de las personas.

