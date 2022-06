Señores concejales, Bogotá necesita más plata

Algunos concejales de Bogotá han criticado a la administración distrital porque hasta abril de 2022 el nivel de ejecución era del 43% del cupo de endeudamiento aprobado, y ahora se pide otro por 5,8 billones que, según ellos, podría “sobrendeudar a Bogotá, dejándola sin capacidad de pago a nuevos créditos”.

Que a la fecha no se hayan ejecutado los anteriores recursos del todo, no significa que no se esté en la tarea de llevar las obras a buen fin porque son trabajos que no se hacen en 24 horas. Muchos de estos no se van a terminar en esta administración.

Está bien dar las alertas pero no se puede caer en el sensacionalismo, condenando a la capital a padecer eternamente una deuda social que por años se ha dejado a la deriva, al punto en que hoy se hace necesario atenderla sin ninguna espera.

Me parece extraordinario que se le exija responsabilidad a la administración distrital en la ejecución de los recursos, el colmo si no, más no por esto se le puede colocar trabas a la idea de solucionar falencias sociales que crecen en el día a día y que si no se les atiende de manera inmediata pueden convertirse en una bomba de tiempo.

Por supuesto, que el nivel de deuda ha crecido aceleradamente y hoy se encuentra en casi 7 billones de pesos, como bien lo expuso el concejal Diego Cancino, y es que en épocas anteriores la ciudad, el país y el mundo entero no habían tenido que enfrentar una pandemia que dejó en la quiebra a millones de familias y que en Bogotá produjo el desplazamiento de miles de estudiantes de colegios privados a colegios públicos, un crecimiento en la informalidad laboral y pérdida de miles de empleos.

Lo anterior obliga a la Alcaldía de Bogotá a pensar en nuevos planes y estrategias para generar nuevos empleos para que de esta manera disminuya la informalidad y, además, en la construcción de nuevos colegios públicos y reforzamiento y mejora de los actuales para ampliar los cupos escolares.

Como bien lo saben los concejales, todos estos son planes a mediano y largo plazo que obligan a comprometer nuevos y mayores recursos en la plenaria del Concejo de Bogotá, y los ciudadanos esperamos los apruebe porque de su decisión dependen proyectos importantes para la capital del país que no solo tienen que ver con el cubrimiento de las falencias sociales que han crecido de manera exponencial en Bogotá, año tras año y que se profundizaron con la pandemia del Covid-19, sino, además con temas de infraestructura como la segunda línea del metro, por ejemplo.

No sería justo que por cuestiones políticas la plenaria del Concejo condene a los bogotanos a padecer falencias sociales profundizadas durante la pandemia del Covid-19, quién sabe hasta cuándo.

Bogotá es un buen pagador, sus colocaciones de bonos en el mercado han sido bastante exitosas y aún estamos en un escenario financiero favorable, los ciudadanos son responsables con el pago de sus impuestos y es aquí donde se requiere una labor de vigilancia de parte del Concejo.

@sevillanoscar