Un alcalde soñador para Bogotá

Bogotá se prepara para iniciar la respectiva campaña política a través de la cual se elegirá un nuevo mandatario que dirija sus destinos durante los próximos cuatro años, y desde ya se requiere que la ciudad se dedique a pensar en cuál es el perfil de la persona que desea.

Por supuestos no se trata de elegir a una especie de “Miss Simpatía”, tampoco de escoger al que mayor número de títulos académicos obtenidos en alguna universidad de renombre en el extranjero ostente. No es esto lo que necesita la ciudad.

Desde mi punto de vista lo que Bogotá está pidiendo a gritos es un alcalde soñador, que proponga, que no destruya, que no maltrate al ciudadano, que la mire con proyección de futuro, que le enseñe a cuidar de los público, a respetar al otro y a respetarse a sí mismo, pero sobre todo, que no la estanque ni la congele en el tiempo.

Bien lo dije cuando Gustavo Petro llegó a la alcaldía de Bogotá, que recuperar a la ciudad luego del robo a manos llenas que produjeron Samuel Moreno y sus cuarenta ladrones, tomaría más de dos administraciones y el tiempo me dio la razón. Prueba de eso es que hasta ahora se están terminando proyectos que se iniciaron desde el año 2008 como la central de urgencia del Hospital de Kennedy por ejemplo, que se constituyó en uno de los más grandes elefantes blancos que dejó este lamentable período en la ciudad.

Es por esto que creo que la persona que reemplace a Claudia López en el cargo, debe ser una persona que garantice la continuidad de obras vitales para la ciudad como el metro, la Calle 13, la ALO Sur, la Troncal de TransMilenio por la Avenida 68 y defina de una vez por todo el futuro de la Carrera Séptima que se convirtió en el “trompo de poner” en cada campaña electoral.

Que no mire a los municipios vecinos ni al departamento de Cundinamarca por encima del hombro y entienda a la ciudad como un elemento clave en la vida de toda una región que requiere de un desarrollo económico en conjunto con la capital del país; que además cuide y proteja del medio ambiente, sin caer en el exceso de creer que sembrando uno que otro árbol en la mitad de un andén lo convierte en el ser más ecologista del universo.

Que además le apueste a un transporte público multimodal, del que hacen parte el metro, TransMIlenio, tren de cercanías y por supuesto los buses del SITP. En pocas palabras que no mire a los buses rojos articulados como la octava maravilla y como si fuesen algo insuperable porque claramente no lo son y está demostrado que tienen su límite, por muy buenos que sean.

Que proponga nuevos y mejores escenarios para la educación básica primaria, básica secundaria, y también la universitaria, instalando sedes universitarias en los barrios de estratos 1, 2 y 3 de las diferentes localidades de Bogotá.

El nuevo alcalde o alcaldesa de Bogotá tiene la difícil tarea de pensar en nuevos elementos que promuevan a la capital del país como una ciudad de futuro, siguiendo el camino trazado por sus antecesores, pero por supuesto, añadiéndole otros temas que impidan un nuevo retroceso y eviten que se quede en el congelador.

Lo más importante, que no llegue creyéndose la mejor que le pudo suceder a Bogotá, que mantenga la humildad desde el primer día de su gobierno hasta el último momento. Que proponga cosas nuevas sí, pero sobre la base de escuchar lo que desea el ciudadano y no lo que le dice su círculo íntimo. Que atienda la crítica y haga caso omiso a la zalamería de sus asesores y asistentes.

Bogotá no puede seguir pensando en reencauchar a quienes ya fueron, porque es claro que estos volverán con ideas del pasado y no del futuro. Tampoco puede pensar que su única alternativa es eligiendo a hijos de…, que por supuesto llegan representando a una élite. Tampoco puede ni debe pensar en personajes que nada les gusta, que todo lo obstaculizan y se dedican a hacer campaña política no en las calles sino en los juzgados, demandando todo cuando se les ocurre para ganar cámaras y micrófonos a su favor.

Se necesita gente soñadora, gente que le apuesta a pensar en una Bogotá mejor, en una Bogotá que se proyecte hacia el futuro.