De malos a perversos

En los tres años de desgobierno del presidente Petro nos ha acostumbrado, y de qué manera, a que en cada cargo exista una degradación enorme entre el que lo venía ejerciendo y su reemplazo, sin que eso signifique que el que deja el cargo haya sido bueno y que el que lo sustituye sea regular. Por regla general, es pasar de malo a muy malo, o de muy malo a perverso.

Lo anterior ha sido sistemático, permanente, rutinario y, claro está, escalofriante. Petro nombra un ministro cada dieciocho días y con cada nombramiento sorprende su gran capacidad para buscar pésimos funcionarios. Es como si a Petro lo asesoraran sus peores enemigos, pero no, es que a él le gusta rodearse de gente sin mérito, sin trayectoria, con mucho que deberle a él y sin posibilidad de que lo controviertan. Si en algún momento ha nombrado a alguien más o menos bueno, éste -el más o menos bueno- dura muy poco, casi nada, y sale agarrado de las mechas con Petro y despotricando del gobierno y del infierno que es estar allí.

Hecha la introducción, esta aplica perfectamente para referirme al impresentable pero poderoso pastor Saade, jefe de G

87abinete del presidente Petro. Saade completa un poco más de un mes en el cargo, pero ha causado tanta resistencia y ha dicho tanta estupidez junta, que pareciera estar allí desde el primer día hace ya tres años.

El pastor Saade, de quien no se sabe a ciencia cierta sí es o no pastor, es todo un oscuro personaje lleno de veneno, de fanatismo por su amo (que no es Dios, sino Petro; de hecho los confunde, pues dice que cuando ve a Petro en la calle ve a Jesucristo); provocador, perseguidor, payaso y hostigador. Y Petro lo sabe, por eso lo tiene ahí. Lo tiene para que diga lo que Petro no quiere decir o para que le haga la “avanzada” con lo que posteriormente dirá Petro.

Por eso, el pastor Saade, antes de ir al gobierno y ahora que está en él, es el encargado de lanzar la reelección, enfilar baterías contra funcionarios del propio gobierno (lo que llaman prender fuego “amigo”), aburrir ministros, perseguir empresarios, meter las narices en las licitaciones, provocar constituyentes, insultar a gobiernos extranjeros, consentir a Maduro, provocar a los congresistas, atacar a las altas cortes, inventarse atentados y conspiraciones, en fin, Saade es el todero del gobierno de Petro, otra lengua sin filtro, un cerebro parlante, quien por ahora a todo le dice que sí como “perrito de taxi”, pero que mañana, sin duda, saldrá también del gobierno en tremenda garrotera con su jefe Petro, quien cada vez está más insensato y alocado, por decir lo menos.

Cuando uno mira el gabinete de Petro, entiende que nombrar a Saade puede ser incluso hasta un acierto, pues sin duda, en ese nivel de descomposición, un personaje como Saade ni se inmuta, ni se marea, ni sale corriendo, ni se asusta, pues al final está tan obsesionado con Petro como casi todos los fanáticos ministros que hacen parte del gabinete, que tiene ahora al pastor Saade de jefe y a Petro de jefe del jefe.

Pero tranquilos, ya se habla de una nueva crisis en el gabinete ministerial y se prevé la salida de al menos cinco ministros, y el cambio de algunos de los actuales hacia otra cartera, lo cual aumentará el récord de nombramiento de ministros cada menos días y confirmará que Petro tiene el enorme talento para reemplazar a alguien malo por alguien perverso.