Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De movimiento insurgente a movimiento insultante

Pablo Felipe Robledo
Pablo Felipe Robledo
12 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.

La conmemoración de la trágica toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985 (hace 40 años) es, sin duda, un momento de profundas reflexiones no solo sobre lo realmente ocurrido en la barbarie vivida durante esa semana, sino también, sobre las condiciones en que fue pactada La Paz o desmovilización (indulto y amnistía) al M-19.

Surge la necesidad de referirnos al M-19, un movimiento que inmerecidamente tiene más imagen de la que en realidad se merece. Hay quienes piensan –y no son pocos– que se trataba de un grupo de intelectuales, de soñadores, de literatos y de indefensos que solo querían subvertir el orden para...

Pablo Felipe Robledo

Por Pablo Felipe Robledo

Conoce más

Temas recomendados:

M 19

PremiumEE

 

Sigifredo Parra(98027)Hace 46 minutos
Este presimiente Inepto cambia los hechos de la toma del palacio de justicia a su acomodo. Pero que se puede esperar de un alcohólico, drogadicto y maripi
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.