De movimiento insurgente a movimiento insultante

La conmemoración de la trágica toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985 (hace 40 años) es, sin duda, un momento de profundas reflexiones no solo sobre lo realmente ocurrido en la barbarie vivida durante esa semana, sino también, sobre las condiciones en que fue pactada La Paz o desmovilización (indulto y amnistía) al M-19.

Surge la necesidad de referirnos al M-19, un movimiento que inmerecidamente tiene más imagen de la que en realidad se merece. Hay quienes piensan –y no son pocos– que se trataba de un grupo de intelectuales, de soñadores, de literatos y de indefensos que solo querían subvertir el orden para...