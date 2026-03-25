El centro, vuelve y juega

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Tal y como era previsible, la carrera presidencial avanza, sin sorpresas y con muchas buenas noticias para la oposición.

Era claro que, en la medida en que a la Gran Consulta le fuera bien en las urnas el día de las elecciones parlamentarias, todo iba a cambiar y que ese mismo sería el bautizo de una candidatura presidencial con opción real de conquistar no solo su tiquete a la segunda vuelta, sino la llegada a la Casa de Nariño durante el próximo cuatrienio.

Los casi seis millones de votos por la Gran Consulta, el triunfo de Paloma Valencia, el fenómeno político de Juan Daniel Oviedo y su escogencia y aceptación como fórmula presidencial, se convirtieron, como una cascada de aciertos, en fuente de esperanza y en el preludio de lo que creo será un triunfo electoral en mayo y junio que día a día crece como una bola de nieve.

Pero no solo eso era importante. Lo ocurrido en las últimas semanas ya dio sus primeros e importantes frutos. Me refiero al segundo objetivo trazado por la Gran Consulta y su inmediata gran coalición: volver inviable la candidatura de Abelardo de la Espriella, lo cual, según todos los sondeos internos, encuestas, proyecciones y predicciones, ya se logró. Lo que queda de Abelardo y su campaña son sus últimas palpitaciones, sus últimos respiros, sus últimos pataleos y pataletas; es solo cuestión de días y de dinámica política.

Paloma seguirá subiendo y Abelardo seguirá bajando, al paso que Cepeda parece estancarse y haber llegado a su límite superior, por demás importante. Los demás, sin ninguna opción, ninguna es ninguna. Están haciendo la tarea para hacerse invisibles en la primera vuelta, y valiosos en la segunda. Ese a veces es el extraño juego de la política, pero así es ella, y ellos –los políticos–. Uno a veces cree que están payaseando, y no, se están acomodando para luego valorizarse.

De otra parte, hay voces que, desde ya, piden que Abelardo se retire y se le sume a Paloma. Eso es un imposible. No conocen la política y no la entienden. La candidatura de Paloma no necesita que Abelardo se le sume, necesita derrotarlo, pues eso da más fortaleza e inercia para el triunfo que doblegarlo. Y, obviamente, Abelardo, tendrá siempre mil razones, una de ellas, lo que siempre lo ha movido y lo ha inspirado: el billete. En este caso, necesita el billete de la reposición de votos para cuadrar la caja.

Todo a su debido tiempo, por ahora, las esperanzas serias de la oposición están en Paloma Valencia, quien avanza y avanza sin cometer errores, pero que tendrá unas semanas duras, porque seguramente recibirá rayos y centellas de Abelardo y de quienes en su campaña se resisten a los estertores de su proselitismo. Algunos dirán fuego amigo, otros diremos fuego de su primer y más próximo rival.

Paloma debe, desde ya, preocuparse más por sumar en el centro, que por conseguir los votos de la extrema derecha. Debe ella encargarse del trabajo político que le permita sumar en el centro, y dejar a Oviedo seguir encargándose del voto de opinión que, sin dudas, lo está haciendo con lujo de detalles.

Así las cosas, es cuestión de tiempo. En tres o cuatro semanas, muy seguramente todo estará bastante más consolidado. Creo que llegaremos a la primera vuelta sabiendo que Cepeda y Paloma son los únicos con opciones de segunda vuelta, y de ahí en adelante, a prepararnos para lo que será una segunda vuelta de voto-finish entre Cepeda y Paloma, y que tendrá como ganador a quien logre quedarse con la mayor tajada del centro. Por eso, la gran necesidad de trabajar desde ya en ese propósito.

En estas elecciones se refrendará la idea de que el centro en Colombia no tiene presidente, pero sí lo pone.